«Укрепили регион»: Алиханов подвёл краткие итоги работы на посту губернатора

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Антон Алиханов, назначенный 14 мая на пост министра промышленности и торговли РФ, подвёл краткие итоги своей деятельности на посту губернатора Калининградской области.

«В 2016 году Президент доверил мне Калининградскую область. Я сделал всё, чтобы оправдать это доверие. За 7,5 лет мы с командой укрепили регион по большинству направлений: и в промышленности, и в энергетике, и сельском хозяйстве, и в логистике и инфраструктуре. Многое было — и, я уверен, Калининградскую область ждёт ещё много хорошего», — написал Алиханов в своём Telegram-канале.

В новой должности он также обещал «помощь и поддержку» Калининградской области, которая, как отметил экс-губернатор, стала для него родной.

«Сейчас Президент доверил мне новый, сверхответственный фронт работ. Всю ответственность понимаю. В нашу будущую Победу — верю. Сделаю всё, чтобы её приблизить. Приступаю к работе», — заключил Алиханов.

15 мая президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области бывшего замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных. Новые губернаторские выборы в Калининградской области должны пройти 8 сентября, в единый день голосования.

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