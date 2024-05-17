Литва выразила России протест из-за объявления в розыск политиков республики

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МИД Литвы выразил протест представителю России в связи с объявлением литовских политиков в розыск МВД России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте литовского министерства.

«В МИД неоднократно подчеркивали российскому представителю, что данные решения РФ противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют попытки фальсифицировать исторические факты и выражают неуважение к Литовской республике»,— подчеркивают в дипведомстве, требуя также немедленно прекратить политически мотивированные преследования граждан республики.

Как уточняет информагентство, 16 мая, МВД России объявило в розыск мэра литовского города Паланги Шарунаса Вайткуса и вице-мэра Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра города Паневежис Ритис Миколас Рачкаускас и Лорету Масилюнене. В базе розыска МВД также появились имена политиков и чиновников из Эстонии, Латвии и Польши.

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