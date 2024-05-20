Законодательное собрание планирует назначить выборы губернатора 30 мая

Законодательное собрание планирует назначить выборы губернатора 30 мая
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Законодательное собрание Калининградской области планирует назначить выборы губернатора региона на своём внеочередном заседании 30 мая. Об этом, как сообщает пресс-служба областного парламента, в понедельник на заседании Совета Заксобрания сообщил председатель комитета по законодательству Дмитрий Киселев.

«В соответствии с действующим законодательством Заксобрание должно назначит выборы губернатора Калининградской области. Сделать это предстоит на внеочередном заседании регионального парламента 30 мая 2024 года. Соответствующий вопрос комитет рассмотрит на своем заседании 22 мая», — отметили в пресс-службе.

Ранее Центризбирком РФ сообщал, что в случае назначения Антона Алиханова министром Правительства РФ выборы нового главы региона состоятся в единый день голосования 8 сентября 2024 года. До выборов обязанности губернатора и председателя правительства Калининградской области намерен исполнять Алексей Беспрозванных.

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