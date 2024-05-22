Профкомитет рекомендовал Заксобранию назначать выборы губернатора на 8 сентября

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Постоянный комитет по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Законодательного собрания Калининградской области рекомендовал региональному парламенту назначить досрочные выборы губернатора на 8 сентября 2024 года. Проект соответствующего постановления обсуждали в среду, 22 мая.

Единый день голосования — второе воскресенье сентября. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Калининградской области планирует назначить выборы губернатора региона на своём внеочередном заседании 30 мая.

15 мая президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

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