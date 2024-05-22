Минобороны не собирается пересматривать госграницу в Балтийском море — СМИ

Государство не будет рассматривать вопрос об изменении границы России вдоль Балтийского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в среду, 22 мая.

«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — говорится в заявлении.