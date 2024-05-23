Норвегия решила закрыть въезд в страну для туристов из России

Власти Норвегии ужесточают ограничения на въезд Россиян в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежское правительство.

«Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы», — говорится в пресс-релизе.

Власти страны отмечают, что новые правила начнут действовать с 29 мая и распространятся также на тех, кто получил Шенгенскую визу в других странах Евросоюза. Исключение на въезд сделают для тех россиян, кто приезжает в Норвегию с целью работы, учёбы или посещения близких родственников.