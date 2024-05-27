В Литве на выборах президента победил действующий глава государства Науседа

В Литве во втором туре выборов победил действующий президент Гитанас Науседа. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные главной избирательной комиссии, за него проголосовали больше 75% избирателей. Второй кандидат — премьер-министр Ингрида Шимоните — набрала 22%.



«Я серьезно думаю о дальнейшем проведении в жизнь государства благосостояния», — заявил Науседа. На прошлых президентских выборах, которые прошли пять лет назад, он выбрал создание государства благосостояния основным направлением своей политики. Он также пообещал продолжить нынешний внешнеполитический курс Литвы. Гитанас Науседа выразил надежду, что Литва получит еще больше пользы от сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

Этот срок станет вторым и последним для Гитанаса Науседы. Согласно конституции Литвы, президент не может избираться более двух раз подряд.

«Гитанас Науседа экономист по образованию, учился в Вильнюсском университете. Также имеет степень доктора социальных наук, — напоминает издание. — Он работал в Институте экономики и приватизации, Государственной службе цен и конкуренции, Банке Литвы. Почти 30 лет преподавал в Вильнюсском университете и 18 лет работал в частном банке. Науседа поддерживает Украину и критически высказывается о России».