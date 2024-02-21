Иванова: закрытие Литвой пунктов пропуска отразится на транзите в Калининград

Закрытие двух из четырех контрольно-пропускных пунктов, работающих на границе с Беларусью — «Райгардас» («Привалка») и «Лаворишкес» («Котловка»), коснется калининградцев, которые ездят на основную территорию России через Литву и Беларусь на автомобилях по упрощенным транзитным документам (УТД). Об этом сказала «Новому Калининграду» глава регионального агентства по международным и межрегиональным делам Калининградской области Алла Иванова.
«Коснется, конечно. Если из бассейна вода вытекала через четыре трубы, а теперь две закроют, что будет? Вода станет уходить медленнее (хотя гидравлика говорит, что она при этом ещё и ускорится, но у нас не вода, а транспорт, и он, точнее, его пропуск через границу, точно не ускорится)», — прокомментировала Алла Иванова решение властей Литвы.
Она также высказала мнение, что калининградские автомобилисты, пересекающие Литву по упрощенным транзитным документам, в основном ездили через Каменный Лог. «Он самый большой. Но наличие альтернативный путей всегда хорошо, а теперь их меньше», — отметила она.Напомним, власти Литвы в среду приняли решение с 1 марта 2024 года закрыть два из четырех КПП на границе Литва-Беларусь, ограничить движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай. Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах — как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции «Кена», где проходят калининградские поезда.