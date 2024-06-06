МИД РФ оценил последствия введенного Литвой запрета на импорт российских товаров

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Российская экономика вряд ли ощутит негативные последствия из-за введенного Литвой запрета на импорт товаров из РФ. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте дипведомства.

Комментируя решение Вильнюса запретить импорт продукции из России, Мария Захарова заметила, что «подобные „выстрелы себе в ногу“ <...>вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свёрнутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами. Общая доля Литвы в совокупном внешнеторговом обороте России составляет менее 0,2%. Поэтому каких-либо заметных негативных последствий литовских санкций для нашей экономики очевидно не будет».

Тем не менее «в связи с очередными недружественными шагами Вильнюса Россия будет принимать соответствующие ответные меры», — добавила Захарова.

С 3 июня Литва ввела запрет на импорт 2,8 тыс. наименований продукции из России и Белоруссии. В частности, на территорию республики нельзя провозить мясо, рыбу, молоко, яйца, мед, овощи, фрукты, кофе, специи, крупы, зерно, масло, табачные изделия.

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