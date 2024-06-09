Патриарх Кирилл: Калининград — это лицо России, непростое место

Патриарх Кирилл в Калининграде выступил с докладом, посвященным проблемам общецерковной жизни, а также Калининградской митрополии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.



«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое. От духовенства сейчас требуется очень многое: укрепление духовной жизни нашего народа, здесь пребывающего, укрепление в вере православной и особенно в любви к нашему Отечеству, в верности Отечеству, осознание особой исторической роли, которую сегодня Калининградская область играет в жизни всей нашей великой России», — сказал патриарх. По его словам, духовенство — есть, остается и «будет носителем самого важного, что формирует личность русского человека, и не только русского, но и всех тех, кто проживает в России».

Также предстоятель Русской православной церкви охарактеризовал нынешнюю роль России в человеческой истории как эпохальную, поскольку страна удерживает развитие безбожия во всем мире. Об этом, как пишет ТАСС, он сказал во время проповеди после литургии в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.



Патриарх Кирилл прибыл в Калининград в субботу. Вечером он провел службу в Свято-Никольском соборе на Тенистой аллее, в воскресенье утром — в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы.

Фоторепортаж с вечернего богослужения смотрите по ссылке