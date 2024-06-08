Всенощная в Юдиттен-кирхе: патриарх провел службу в старейшем православном храме

В субботу патриарх Кирилл совершил Всенощное бдение в храме св. Николая Чудотворца на Тенистой аллее. В настоящее время это главный храм подворья женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Державная». На службе побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Православный храм располагается в бывшей кирхе на Тенистой аллее в Калининграде. Здание внесено в перечень объектов культурного наследия регионального значения под наименованием «Кирха Юдиттен 1276-1288 гг.».

Как отмечает сайт Пруссия39, это бывшая орденская католическая, затем евангелическая приходская церковь Девы Марии в бывшем районе Кёнигсберга Юдиттен. Около кирхи были похоронены губернатор Кёнигсберга генерал-фельдмаршал Иоганн фон Левальдт, командовавший в 1757 году прусскими войсками в битве при Гросс Егерсдорфе, скульптор Станислав Кауэр.

Во время апрельских боев 1945 года при штурме города советскими войсками храм на Юдиттер-Кирхен-штрассе существенно не пострадал. В послевоенные годы здание использовалось в качестве склада конторы «Главтабак», позднее — базы «Главпарфюмер». В 1960-х годах здание было заброшено, стало активно разрушаться.

В апреле 1985 года здание было передано в ведение Русской православной церкви, в 1987 году церковь освящена как Свято-Никольский православный храм. К 1990-му году она была восстановлена силами прихожан. С декабря 1999 года в здании кирхи размещается церковь действующего Епархиального Свято-Никольского женского монастыря.

С 2007 года Юдиттен кирха входит в перечень объектов культурного наследия Калининградской области, подлежащих государственной охране как объект регионального значения.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»