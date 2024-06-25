Вслед за Латвией и Эстонией Литва денонсирует договор с РФ о правовой помощи

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Литва денонсирует договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Данную инициативу литовского Минюста одобрил во вторник Сейм: «за» проголосовали 93 депутата, пятеро воздержались, пишет «Интерфакс».

Как уточняет информагентство, договор предусматривал равную защиту личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территории, а также сотрудничество в области правовой помощи. Однако в Минюсте Литвы констатировали, что де-факто правовое сотрудничество сторон в рамках договора не осуществляется уже более двух лет. Тем не менее правовое сотрудничество с Россией в дальнейшем при необходимости может быть продолжено на основе и в рамках многосторонних международных соглашений.

Договор был подписан в Вильнюсе 21 июля 1992 года и ратифицирован постановлением Верховного Совета республики. Латвия и Эстония ранее уже приняли политические решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.

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