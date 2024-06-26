Источники: в Калининграде задержан руководитель Фонда капремонта

Руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин задержан правоохранительными органами. Об этом «Новому Калининграду» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По данным одного из них, директор ФКР в настоящее время находится под домашним арестом, по данным другого — в ИВС. Официального подтверждения информации в данный момент нет.



Один из источников утверждает, что причиной могла послужить зависть к Туркину из-за его карьерных успехов: «Появились люди, которые посчитали, что Туркин может сделать хорошую карьеру. Чиновники очень не любят успешных конкурентов. В результате в Фонд потянулись бесконечные проверки. Однако, в результате никакого воровства со стороны руководства обнаружено не было. Поэтому в вину директору Фонда было поставлено неправомерное расходование средств на стимулирование работы сотрудников. Поскольку зарплаты в Фонде средние, то квалифицированных сотрудников нужно было удерживать».

По словам собеседника «Нового Калининграда», среди подчиненных Туркина «царит растерянность», и ряд сотрудников «подыскивает новое место работы».

Официально информацию пока не подтверждают ни в региональном управлении МВД, ни в следственном комитете. В правительстве региона и самом Фонде ситуацию также отказываются комментировать, у директора ФКР Олега Туркина как минимум два дня отключен телефон.

«Новый Калининград» направил официальные запросы на получение информации в пресс-службу МВД, Фонда капремонта и в Следственный комитет.

В апреле «Новый Калининград» писал, о том, как Фонд капитального ремонта ремонтирует здания «по решению губернатора Калининградской области». В 2024 году на ремонт таких зданий из областной казны выделено 1,4 млрд рублей.

Поправки в постановление правительства области, регламентирующие траты «по поручению губернатора», были внесены в соответствующее постановление только в марте 2024 года, их подписал и.о. губернатора Сергей Елисеев.

Олег Туркин возглавляет Фонд капремонта Калининградской области с ноября 2019 года. До этого он работал ведущим инженером по надзору за строительством «Регионального управления заказчика капитального строительства».