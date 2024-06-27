Калининграду рекомендовали выделить место для генконсульства Беларуси

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Правительство России рекомендовало властям Калининградской области выделить место для открытия генерального консульства Беларуси. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, региональному правительству рекомендуется выделить в Калининграде служебные и жилые помещения в аренду или покупку или же найти земельный участок под строительство зданий. Конкретные сроки не называются.

В ноябре стало известно о планах Беларуси на открытие своих генконсульств в нескольких российских городах. В Тогда же в Калининграде официально закрылось генеральное консульство ФРГ. Это событие стало следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет — с начала 2004 года. О его истории и о возвращении к реалиям начала двухтысячных — в материале «Нового Калининграда».


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