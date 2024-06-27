Калининграду рекомендовали выделить место для генконсульства Беларуси

Правительство России рекомендовало властям Калининградской области выделить место для открытия генерального консульства Беларуси. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Согласно документу, региональному правительству рекомендуется выделить в Калининграде служебные и жилые помещения в аренду или покупку или же найти земельный участок под строительство зданий. Конкретные сроки не называются.В ноябре стало известно о планах Беларуси на открытие своих генконсульств в нескольких российских городах. В Тогда же в Калининграде официально закрылось генеральное консульство ФРГ. Это событие стало следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет — с начала 2004 года. О его истории и о возвращении к реалиям начала двухтысячных — в материале «Нового Калининграда».