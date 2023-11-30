В Калининграде закрылось немецкое консульство. Оно просуществовало почти 20 лет

В Калининграде 30 ноября официально закрылось генеральное консульство ФРГ. Это событие стало следствием решения российских властей о сокращении численности сотрудников германских учреждений в стране. Консульство проработало в регионе почти 20 лет — с начала 2004 года. О его истории и о возвращении к реалиям начала двухтысячных — в материале «Нового Калининграда».



«Это неестественно, когда калининградцы должны сначала ехать за 1200 километров на восток для получения визы, чтобы потом проехать всего 400 километров на запад в Германию», — заявлял в 2005 году генконсул ФРГ в Калининграде Гидо Херц, говоря о поездках жителей региона в Москву в ожидании переезда немецкого дипучреждения в полноценное здание.

Генеральное консульство Германии в областном центре официально открыли в феврале 2004 года, его возглавил Корнелиус Зоммер. Йошка Фишер — на тот момент глава немецкого МИДа — во время презентации высказал мнение, что это стало «ярким примером того, как активно развиваются добрососедские отношения между Россией и Германией». Презентация консульства проходила в Немецко-русском доме, которого с 2017 года не существует (НКО «Немецко-Русский дом» признали иноагентом, организация была ликвидирована).

Первое время немецкая дипмиссия арендовала помещения в гостинице «Альбертина» на улице Демьяна Бедного, где не было условий для организации визового отдела. Работу по выдаче виз продолжали вести через Отдел визовых документов ныне не существующего представительства Торговой палаты Гамбурга. В мае 2005 года посольство ФРГ решило закрыть этот отдел. В результате до тех пор, пока для открывшегося консульства не нашли подходящее здание, калининградцы оказались вынуждены ездить за визами в Москву или Санкт-Петербург.

Германское дипучреждение получило разрешение на постоянное размещение лишь спустя полтора года после официального открытия: в августе 2005-го. Но к выдаче виз приступили позднее: для консульства продолжали искать здание. В 2006 году стало известно, что МИД ФРГ купил под эти цели дом у бывшей жены Олега Болычева — на тот момент владельца торговой сети «Вестер» и депутата Калининградской областной Думы. Речь идет о трехэтажном немецком особняке на улице Тельмана, в котором калининградцы получали визы последние десять лет.

Дом требовалось перестроить под офисное здание. Переехать в него консульство планировало примерно через два года после презентации объекта, но «заселение» состоялось лишь в конце 2013-го. До этого дипмиссия сначала оставалась в гостинице «Альбертина», а затем переместилась в здание на улице Ленинградской, 4. Накануне переезда новый генконсул ФРГ в Калининграде Рольф Краузе заявлял, что учреждение не планирует прибегать к аутсорсинговым услугам визового центра. Однако с марта 2015 года документы частично все же начали принимать через компанию VFS Global. Калининградцам оставили возможность оформлять визы и непосредственно в консульстве, но предупредили, что в этом случае сроки могут увеличиться.

Переход на прием документов через визовый центр учреждение объяснило возросшей нагрузкой. Но спустя меньше года Михаэль Банцхаф, сменивший в Калининграде Рольфа Краузе, заявил, что количество виз, выданных жителям региона, снизилось. «Это связано, очевидно, с покупательской способностью — то есть из-за того, что курс рубля упал, у людей меньше денег, чтобы путешествовать», — пояснил дипломат.

Тем не менее консульство продолжало работать. Оно регулярно — за исключением периода коронавирусных ограничений — устраивало торжественные приемы в честь Дня немецкого единства и участвовало в организации культурных мероприятий. К примеру, в 2014 году в Калининграде проводился конкурс на лучшее оформление скульптуры медведя Бадди — символа Берлина. В 2021 году дипучреждение выступило соорганизатором Фестиваля немецкого языка и культуры в рамках Года Германии в России.

Деятельность консульства продолжалась и после ужесточения в октябре прошлого года финансовых требований для россиян при оформлении виз. Ограничения в работе начались с июня 2023-го. С этого времени дипучреждение в Калининграде наряду с консульствами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске прекратило прием документов на выдачу национальных виз. Эту функцию перенесли в посольство ФРГ в Москве. Сейчас в столицу переведено и оформление шенгенских виз.





«С 30.11.2023 г. генеральное консульство в Калининграде будет закрыто, — говорится на сайте представительств Германии в России. — По консульским и паспортным вопросам из консульского округа генерального консульства в Калининграде просьба обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве».

Для оформления национальной визы россиянам теперь нужно записываться на прием напрямую в посольство Германии. На шенген подать документы по-прежнему можно через визовые центры. На сайте компании VisaMetrik, которая принимает заявления, говорится, что в связи с почтовой пересылкой время их обработки увеличилось.

Помимо консульского и сервисного сборов россиянам теперь нужно оплачивать и сбор за транспортировку документов в столицу: 1000 рублей при оформлении шенгена и 1500 — при оформлении национальной визы. Получить паспорт можно либо в визовом центре Москвы, либо через курьера, дополнительно оплатив доставку.

Германия назвала сокращение численности сотрудников своих дипучреждений в РФ, которое объяснили высылкой российских дипломатов из ФРГ, «необоснованной эскалацией». «Это тяжелый удар в частности по нашим дипломатическим, культурным связям и связям с гражданским обществом», — говорится в заявлении на сайте представительств ФРГ в РФ. Германия потребовала от России закрыть свои генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В ответ Министерство иностранных дел РФ заявило, что считает это «недружественным шагом, нацеленным на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества».

Текст: Елена Калугина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград