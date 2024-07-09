Володин: Госдума поддержит расширение списка статей КоАП для выдворения мигрантов

Подготовленный МВД России законопроект о расширении перечня статей КоАП, по которым возможно выдворение мигрантов-нарушителей, будет поддержан Госдумой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».

«Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП», — написал Володин во вторник.

По мнению Володина, «вопрос контроля за миграцией — крайне важный». «Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение», — отметил председатель Госдумы, добавив, что предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, Дума будет рассматривать в кратчайшие сроки.

Напомним, накануне стало известно, что Министерство внутренних дел подготовило законодательную инициативу, согласно которой предлагается расширить применение выдворения в отношении мигрантов-нарушителей дополнительно по 20 статьям КоАП; речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями.