Избирком зарегистрировал Евгения Мишина кандидатом в губернаторы от ЛДПР

Избирком зарегистрировал Евгения Мишина кандидатом в губернаторы от ЛДПР
Фото: izbirkom39.ru
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Избирательная комиссия Калининградской области на заседании в пятницу приняла решение о регистрации Евгения Мишина в качестве кандидата на выборах высшего должностного лица региона, сообщает сайт избиркома.

Все 32 подписи муниципальных депутатов, предоставленные кандидатом от ЛДПР, признаны достоверными.

«Этап представления кандидатами документов для регистрации завершился. На данный момент помимо Евгения Мишина статус зарегистрированных кандидатов получили Алексей Беспрозванных, Юрий Шитиков и Максим Буланов», — сообщили в избиркоме.

Кандидат от «Яблока» Роман Морозов не предоставил в избирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку.



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