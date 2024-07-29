Глава администрации Советска пояснил, как будет добиваться выплат от Литвы

Власти Советска заявили о серьезности своих намерений в деле получения судебных выплат от литовского Пагегяя. Отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», глава администрации муниципалитета Евгений Макаров подтвердил, что решением Арбитражного суда Калининградской области от 3 июля было удовлетворено исковое заявление администрации Советского городского округа к Пагегяю, и с муниципалитета было взыскано 17 355,59 евро долга в рамках реализации Программы приграничного сотрудничества.



«Данное решение не вступило в законную силу, — пояснил Макаров. — В соответствии с ч. 1 ст. 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу. После вступления вышеуказанного решения в законную силу администрацией Советского городского округа будут совершены все необходимые действия для получения исполнительного листа, а также для его фактического исполнения на основании действующих норм международного права».