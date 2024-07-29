Глава администрации Советска пояснил, как будет добиваться выплат от Литвы

Глава администрации Советска пояснил, как будет добиваться выплат от Литвы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Власти Советска заявили о серьезности своих намерений в деле получения судебных выплат от литовского Пагегяя. Отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда», глава администрации муниципалитета Евгений Макаров подтвердил, что решением Арбитражного суда Калининградской области от 3 июля было удовлетворено исковое заявление администрации Советского городского округа к Пагегяю, и с муниципалитета было взыскано 17 355,59 евро долга в рамках реализации Программы приграничного сотрудничества.

«Данное решение не вступило в законную силу, — пояснил Макаров. — В соответствии с ч. 1 ст. 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу. После вступления вышеуказанного решения в законную силу администрацией Советского городского округа будут совершены все необходимые действия для получения исполнительного листа, а также для его фактического исполнения на основании действующих норм международного права».

Напомним, что изначально администрация Советского округа требовала выплаты от литовской стороны в размере 16 тысяч евро по проекту приграничного сотрудничества «Электронная демократия — предпосылка эффективного диалога между местными органами власти и гражданами Пагегяя и Советска». По нему в российском муниципалитете был отремонтирован актовый зал местной администрации. После начала Россией специальной военной операции на Украине программу приграничного сотрудничества заморозили. Власти Советска решили взыскать с властей литовского города деньги «за неисполнение условий соглашения».

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