Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана вывозят за пределы РФ в рамках обмена заключенными между США и Россией. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



«В настоящее время оба гражданина США находятся на пути к месту обмена за пределами России», — отмечает издание. В обмен на Гершковича, Уилана и других заключенных США освободят ряд заключенных и вернут их РФ.

Ранее РБК сообщило, что в Калининград утром d xtndthu прилетал самолет Ан-148-100Е с бортовым номером RA-61727, который в декабре 2022 года использовался при обмене Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер. Самолёт пробыл в Калининграде некоторое время, после чего улетел. СМИ связали его прилёт с возможным обменом заключёнными между Россией и США.