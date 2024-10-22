МИД РФ заявил протест послу ФРГ из-за штаба по руководству действиями НАТО на Балтике

Во вторник, 22 октября, в МИД России вызвали посла ФРГ в России Александра Ламбсдорффа. Ему был заявлен протест в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке Германии. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

«Послу было указано, что этот шаг правящих кругов ФРГ стал продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны. Налицо грубое нарушение духа и буквы Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 г. («Договор 2+4»), в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 которого она обязана не допускать размещения и развёртывания иностранных войск на территории бывшей ГДР. Потребовали от Берлина незамедлительных и исчерпывающих разъяснений», — говорится в сообщении МИД РФ.

«Теперь уже на современном историческом этапе бывшие западные союзники по антигитлеровской коалиции не только благословили Берлин на прямое нарушение одного из базовых международно-правовых документов, но и стали его прямыми соучастниками. В Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчёт в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны», — предупредили в дипведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что Министерство обороны Германии учредило штаб по руководству действиями Военно-морских сил НАТО в Балтийском море в случае полномасштабного вооружённого конфликта.