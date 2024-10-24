«Bobr kurwa»: Медведев прокомментировал закрытие генконсульства РФ в Познани (фото)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на решение польских властей закрыть генконсульство России в Познани. Медведев напомнил об убийстве посла Германии в Москве в 1918 году и завершил заявление ругательным мемом «Bobr kurwa». Такой пост он разместил в соцсети X.



«Эти поляки гонятся за неприятностями. Они закрывают наше консульство и рассматривают возможность высылки нашего посла. В 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран свершилось быстро. Примерами могут служить Андреев, Блюмкин и бедный немецкий посол фон Мирбах. Bobr kurwa!»,— написал Дмитрий Медведев в соцсети и прикрепил фото бобра с польским флагом.