«Bobr kurwa»: Медведев прокомментировал закрытие генконсульства РФ в Познани (фото)

«Bobr kurwa»: Медведев прокомментировал закрытие генконсульства РФ в Познани (фото)
Фото из архива «Нового Калининграда»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на решение польских властей закрыть генконсульство России в Познани. Медведев напомнил об убийстве посла Германии в Москве в 1918 году и завершил заявление ругательным мемом «Bobr kurwa». Такой пост он разместил в соцсети X.

«Эти поляки гонятся за неприятностями. Они закрывают наше консульство и рассматривают возможность высылки нашего посла. В 1920-е годы правосудие над посланниками вражеских стран свершилось быстро. Примерами могут служить Андреев, Блюмкин и бедный немецкий посол фон Мирбах. Bobr kurwa!»,— написал Дмитрий Медведев в соцсети и прикрепил фото бобра с польским флагом.

22 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ведомство отзывает согласие на работу генконсульства России.
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Скриншот страницы Дмитрия Медведева в соцсети Х

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