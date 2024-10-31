Башкирова: Беспрозванных сформирует новый состав правительства до середины ноября

Башкирова: Беспрозванных сформирует новый состав правительства до середины ноября
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сформирует новый состав правительства до середины ноября. Об этом на вопрос журналиста «Нового Калининграда» сообщила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова в телеграм-чате для СМИ.

«У отдельных членов правительства сроки контрактов истекают сегодня [31 октября 2024 года]. Также сообщаю, что состав правительства будет сформирован до 18 ноября в соответствии с Уставным законом», — написала Башкирова. Со ссылкой на кадровую службу она также отметила, что «правительство работает в штатном режиме». «Мы сообщим, как пройдут необходимые процедуры оформления», — добавила пресс-секретарь губернатора. У кого из министров контракт завершается, в правительстве не сообщили.

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Алексей Беспрозванных официально вступил в должность губернатора Калининградской области 20 сентября. По данным облизбиркома, в выборах главы региона приняли участие 353 922 человека, или 42,2% от всех избирателей региона. Беспрозванных набрал 270 919 голосов — 75,5% голосов тех, кто пришёл на выборы, или 32,28% голосов всех избирателей региона.

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