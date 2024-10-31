Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда вышел из своей партии

Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда Алексей Колобов вышел из своей партии. Об этом депутат рассказал «Новому Калининграду» в четверг, 31 октября.

Колобов заявил, что состоял в рядах коммунистов «достаточно давно», однако решился покинул КПРФ из-за несогласия с действиями руководства регионального отделения. По его словам, инициативы активных членов партии, «кому не всё равно, кто действительно борется», подавляются, а сами руководители не соблюдают положения внутреннего устава, хоть и требуют этого от других. При этом депутат считает, что партийная структура «из коммунистической превращается в большевистскую», а руководство политического объединения преследует свои цели в работе.

«Это вообще нездоровая ситуация. Я как был коммунистом, так и остаюсь им, поэтому и принял решение перейти в „Коммунисты России“. Идеологически такая же структура, <...> поэтому, в принципе, для меня это вполне приемлемо, чтобы завершить свою депутатскую деятельность, по крайней мере, этого созыва не в ущерб избирателям, которые за меня проголосовали», — прокомментировал Колобов.

Отмечается, что руководителем фракции компартии в горсовете стал Сергей Севостьянов. Редакции «Нового Калининграда» получить оперативный комментарий у первого секретаря калининградского областного отделения КПРФ Максима Буланова не удалось.