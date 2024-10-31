Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда вышел из своей партии

Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда вышел из своей партии
Алексей Колобов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Горсовет Калининграда

Глава фракции КПРФ в горсовете Калининграда Алексей Колобов вышел из своей партии. Об этом депутат рассказал «Новому Калининграду» в четверг, 31 октября.

Колобов заявил, что состоял в рядах коммунистов «достаточно давно», однако решился покинул КПРФ из-за несогласия с действиями руководства регионального отделения. По его словам, инициативы активных членов партии, «кому не всё равно, кто действительно борется», подавляются, а сами руководители не соблюдают положения внутреннего устава, хоть и требуют этого от других. При этом депутат считает, что партийная структура «из коммунистической превращается в большевистскую», а руководство политического объединения преследует свои цели в работе.

«Это вообще нездоровая ситуация. Я как был коммунистом, так и остаюсь им, поэтому и принял решение перейти в „Коммунисты России“. Идеологически такая же структура, <...> поэтому, в принципе, для меня это вполне приемлемо, чтобы завершить свою депутатскую деятельность, по крайней мере, этого созыва не в ущерб избирателям, которые за меня проголосовали», — прокомментировал Колобов.

Отмечается, что руководителем фракции компартии в горсовете стал Сергей Севостьянов. Редакции «Нового Калининграда» получить оперативный комментарий у первого секретаря калининградского областного отделения КПРФ Максима Буланова не удалось.

В середине июля стало известно, что депутаты горсовета Калининграда от КПРФ не поставили подписи за выдвижение Буланова в качестве кандидата на выборы губернатора области. Социолог Михаил Кришталь, анализируя итоги кампании, отметил, что в партии между руководством и отдельными депутатами произошёл конфликт. По его мнению, это не способствовало поддержке избирателей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter