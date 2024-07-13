Депутаты Горсовета от КПРФ не поставили подписи за Максима Буланова

Депутаты Горсовета Калининграда от КПРФ не поставили подписи за регистрацию Максима Буланова в качестве кандидата на выборах губернатора региона. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Областной избирательной комиссии.

Всего в совете депутатов Калининграда мандат имеют шесть представителей «коммунистов». Согласно списку, опубликованному на сайте Горсовета, это Алексей Колобов, Тамилла Чернышёва, Елена Гладилина, Александр Дудоров, Константин Лоренц и Сергей Севостьянов. Их подписей нет в списке, представленном Булановым в Облизбирком. При этом за его регистрацию кандидатом на выборах губернатора Калининградской области подписались сразу шесть депутатов от «Единой России»: Василий Борзенков, Сергей Григоренко, Олег Ермин, Наталия Курьянович, Алексей Сагайдак и Юрий Саломохин.

Накануне Максим Буланов назвал свои кандидатуры в Совет Федерации. Потенциальными сенаторами он обозначил своих однопартийцев и коллег по Заксобранию Артём Вертепов и Сергей Рузметов, а также депутат Зеленоградского окружного совета Рустам Касумов.

В конце июня Облизбирком сообщил, что документы на выдвижение помимо врио губернатора также подали Максим Буланов (КПРФ), Евгений Мишин (ЛДПР), Юрий Шитиков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Роман Морозов (Яблоко). В пятницу, 12 июля, официальным кандидатом зарегистрировали Алексея Беспрозванных.