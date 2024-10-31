Команда бессменных: что представляет собой правительство Беспрозванных (фото)

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Седьмой губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в пятницу, 15 ноября, представил своё правительство. Несмотря на кулуарные разговоры о том, что новый глава региона собирается кардинально поменять состав кабинета министров, этого не случилось. Большинство чиновников достались Беспрозванных по наследству от экс-губернаторов, некоторые при этом продемонстрировали удивительную политическую устойчивость.

В правительстве Алексея Беспрозванных — пять вице-премьеров (при прежнем главе региона их было шесть). Пост первого заместителя сохранил Сергей Елисеев, которого после появления информации о повышении экс-губернатора Антона Алиханова прочили на пост главы региона.

Сергей Елисеев



Елисеев служил в органах ФСБ, потом работал в коммерческих структурах и органах власти. В 2017 году его назначили федеральным инспектором в структуре полпредства президента в Калининградской области, в 2021 году он занял пост первого вице-премьера в правительстве Алиханова. В 2022 году руководил правительством в Херсонской области, где находился в командировке, после вновь вернулся на пост первого зама, курирующего внутреннюю политику в области. Кавалер двух орденов Мужества (одним был награждён еще до приезда в Калининград, вторым — за работу в Херсоне).

Вице-премьером — министром по социальной политике стала Анжелика Майстер, занимавшая в правительствах Антона Алиханова и Николая Цуканова пост министра соцполитики. Она сменила на должности замгубернатора Илью Баринова, с которым закончился контракт. Майстер перешла в правительство экс-губернатора Георгия Бооса в 2010 году с должности проректора Калининградского областного института развития образования, выиграв открытый конкурс на пост уполномоченного по правам ребёнка. В 2013 году экс-губернатор Николай Цуканов назначил Анжелику Майстер министром социальной политики, этот пост она сохранила и в правительстве Алиханова.

Наталья Ищенко

Должность вице-премьера — министра спорта сохранила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Пост вице-премьера российская спортсменка получила в 2017 году — в правительство её пригласил бывший губернатор Антон Алиханов. В детстве Наталья Ищенко училась в лицее № 23 Калининграда и занималась синхронным плаванием в спорткомплексе «Юность».

Вице-премьером — министром экономического развития стала Вероника Лесикова. В 2018 году она приехала в Калининградскую область из Республики Коми и получила должность заместителя директора по стратегическому развитию БФУ им. И. Канта. В 2019 году в правительстве Антона Алиханова заняла пост замминистра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области. В 2021 году стала министром.

Александр Рольбинов

Вице-премьер — министр развития инфраструктуры Александр Рольбинов — один из старожилов правительства. Совладелец ГК «Вестер» получил должность министра развития инфраструктуры 18 лет назад — в 2006 году. Он работал в правительствах Бооса, Цуканова, Алиханова, причем с 2014 года — в ранге заместителя председателя правительства.

Светлана Трусенева

В числе старожилов также — министры образования Светлана Трусенева и финансов Виктор Порембский. Экономист и юрист по образованию Светлана Трусенева начала свою карьеру в администрации области Владимира Егорова, в 2002 году заняв пост заместителя начальника управления образования области, затем — замминистра образования в правительстве Бооса. В 2013 году губернатор Николай Цуканов назначил ее министром образования, которым она и является уже больше десяти лет.

Виктор Порембский

Виктор Порембский пришел работать в органы власти Калининградской области ещё при первом губернаторе Юрии Маточкине, долгое время был заместителем главных финансистов региона. В 2010 году Николай Цуканов назначил его министром финансов, этот пост он занимает до сих пор.

Андрей Ермак

Главой министерства по культуре и туризму остался Андрей Ермак, занимающий этот пост с 2019 года. Ранее он работал в администрации Светлогорска, а также в коммерческих структурах.

Молодежную политику вновь доверили Анне Мусевич. Невестка экс-депутата Горсовета и областной Думы Александра Мусевича до 2021 года возглавляла «Стадион Калининград», после получила должность в правительстве региона.

Пост министра по муниципальному развитию сохранил Андрей Сергеев. Бывший заместитель главы администрации Гурьевского округа, экс-глава администрации Советска занимает должность министра с 2021 года.

Артём Иванов



Министром сельского хозяйства стал Артем Иванов. С 2007 года он работал в ФГУП «Калининградский морской рыбный порт», в 2012 году перешел в правительство, работал в министерстве экономического развития, промышленности и торговли, в июле 2023 года занял должность министра сельского хозяйства.

Сергей Черномаз

Пост министра строительства и ЖКХ сохранил Сергей Черномаз, ранее работавший в «Региональном управлении заказчика капитального строительства». Министерскую должность он занимает с 2018 года.

Оксана Астахова

Министром природных ресурсов и экологии стала Оксана Астахова. Чиновница в правительстве Антона Алиханова работала замминистра строительства, затем руководила региональным Фондом капремонта. В 2019 году она уехала в Мурманскую область, где заняла пост вице-премьера. Спустя год вернулась в Калининград по семейным обстоятельствам. В 2022 году получила должность заместителя министра контроля Калининградской области, в 2024 году после отставки министра Елены Серой была и.о. главы министерства.

И.о. министра цифровых технологий и связи региона осталась Анастасия Голубых, занимавшая последние два года должность замминистра. Как и Вероника Лесикова, она переехала в Калининград несколько лет назад из Республики Коми.

Денис Белозеров. Фото пресс-службы правительства Якутии

Есть в кабинете министров Алексея Беспрозванных и несколько новичков, ранее не работавших в правительственных структурах Калининградской области. Так, и.о. министра контроля стал Денис Белозеров. До июля 2020 года он был вице-премьером правительства Якутии. В 2021 году его назначили председателем комитета муниципального контроля администрации Калининграда.

Кристина Подскребкина во время встречи с экс-губернатором Антоном Алихановым, фото пресс-службы правительства Калининградской области

Министром градостроительной политики назначена Кристина Подскребкина. С 2020 года она возглавляла Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (Росреестр). Ранее работала в структурах Росреестра в Иркутской области и Камчатском крае.

Министром здравоохранения стал Сергей Дмитриев. Он был назначен на должность и.о. министра летом 2024 года. Дмитриев приехал в Калининград из Томска. Как сообщали СМИ Томской области, два года назад чиновник был освобожден от должности начальника регионального департамента здравоохранения из-за плохого состояния больницы Парабельского района. Последнее время он работал главврачом частной клиники. Первый заместитель Министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в начале августа заявил, что Сергей Дмитриев находился в резерве федерального министерства и «является достойным кандидатом на пост главы калининградского минздрава».

Наталья Шимченок,

фото пресс-службы правительства Калининградской области

Руководить аппаратом правительства будет Наталья Шимченок. С 2018 года она работала в Министерстве промышленности и торговли РФ, в котором занимала пост заместителя министра губернатор Алексей Беспрозванных. В Калининград она приехала в июне 2024 года, сначала заняла пост советника губернатора, после избрания Беспрозванных получила должность главы аппарата.

Таким образом, десять чиновников перешли в новый состав кабинета министров из правительства Антона Алиханова, трое заняли свои посты во времена Николая Цуканова, один (Александр Рольбинов) стал министром ещё при Георгии Боосе. Среди новичков — четверо, только одна из них приехала в регион из Москвы.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда», правительства Калининградской области, правительства Якутской области, министерства цифровых технологий Калининградской области