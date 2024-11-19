СМИ: президент и премьер правительства Абхазии уходят в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания и премьер правительства республики Александр Анкваб уходят в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Абхазии Адгура Ардзинбу.



Уточняется, что по итогам переговоров оппозиции с властями республики был подписан соответствующий протокол.

«В ближайшие минуты Бжания подпишет документ о своей отставке», — цитирует информагентство Ардзинбу.

В отставку, по словам оппозиционера, также уходит начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Напомним, что 15 ноября оппозиция вышла на протесты против ратификации в парламенте инвестиционного соглашения с Россией. Сторонники оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме. Они блокировали дороги, движение по которым возобновилось лишь после освобождения активистов, задержанных после нападения на одного из депутатов.

Ранее президент объявлял о готовности досрочно сложить свои полномочия и участвовать во внеочередных выборах. МИД Абхазии назвал события 15 ноября попыткой государственного переворота.