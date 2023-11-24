﻿Прокрустово ложе: как власти Калининградской области собираются реформировать районные газеты

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Незадолго до очередных президентских выборов правительство Калининградской области решило создать медиахолдинг. Предполагается, что в новый издательский дом «Медиасфера», созданный в форме автономной некоммерческой организации (АНО), войдут муниципальные газеты Калининградской области и сайт. Чем грозит такая реструктуризация, попытался выяснить «Новый Калининград».



Взаимный шантаж

История постсоветской прессы, радио и телевидения в Калининградской области долгое время была уникальной — в самом западном российском регионе не было полностью государственных местных СМИ. Лишь во времена экс-губернатора Леонида Горбенко в конце 90-х администрация области выпускала за счёт бюджета газету «Дмитрия Донского, 1», с которой история подобных изданий началась и которой завершилась.

Создать свой правительственный медиахолдинг грозился в 2006 году экс-губернатор Георгий Боос. Угрозы свои в жизнь он не воплотил, но ввёл практику так называемых «правительственных лотов» или госконтрактов — стал выделять бюджетные деньги региональным частным СМИ. Эту практику подхватили другие органы власти — мэрия Калининграда, областная Дума (ныне Заксобрание), да и некоторые муниципалитеты стали закладывать в своих бюджетах деньги на так называемое «освещение деятельности». В бытность губернатором Николая Цуканова финансирование СМИ на какое-то время перестало быть прозрачным. После многочисленных запросов «Нового Калининграда» в 2011 году полный список СМИ был обнародован и оказалось, что в него попали даже, казалось бы, исключительно оппозиционные «Новые колеса».

«На самом деле для властей были не столь важны освещение их деятельности, сколько возможность договариваться с руководителями СМИ — им, скорее, давали деньги за молчание, чтобы в любой момент можно было „по звонку“ с Дмитрия Донского, 1 потребовать снять тот или иной материал или не освещать тревожную для властей тему, — рассказывал корреспонденту „Нового Калининграда“ на условиях анонимности руководитель одного из СМИ, получавших ранее правительственные госконтракты. — Иногда это приводило к взаимному шантажу — руководители частных СМИ периодически выпускали злободневные материалы, как бы показывая властям, что есть у них порох в пороховницах. Те в ответ давали деньги. Но постепенно при такой политике СМИ стали деградировать, качество публикаций ухудшилось, писать злободневное стало элементарно некому. И тут уже правительство стало само выбирать, кому они будут „кидать“ кость в виде госконтрактов, а кого вычеркнут из повестки. И всё в итоге в нашем медиапространстве чинно, благообразно, без критики. Если бы не пара СМИ, которые эти деньги не берут».





Принцип «лотов» работал и при Георгии Боосе, и при следующем экс-губернаторе Николае Цуканове, и даже при Антоне Алиханове. Однако 30 ноября 2018 года подконтрольная правительству Корпорация развития Калининградской области без публичных объявлений приобрела 26% в НТРК «Каскад». Опрошенные «Новым Калининградом» эксперты тогда предположили, что на базе «Каскада» планируется создавать правительственный медиахолдинг. Но дело до сих пор до этого так и не дошло. Да и «Каскад» пока весьма далёк от себя самого образца конца 90-х-начала 2000-х годов.

Впрочем, сразу несколько источников утверждают, что нынешние власти региона не считают областные медиа в принципе достойными хоть какого-то внимания, «потому что их никто не читает», а основными «СМИ» в области полагают телеграм-канал и страничку «ВКонтакте» главы региона Антона Алиханова.

Также стоит внимания тот факт, что именно во время правления последнего губернатора в Калининградской области прекратили свой выпуск газеты «Калининградская правда», «Тридевятый регион» и «Новые колёса».

Гурьевские идут

В 2023 году правительство области создало издательский дом «Медиасфера», которое возглавил в ранге директора Михаил Андриенко. Функции и полномочия учредителя организации будет выполнять областное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике.

В начале ноября начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков рассказал «Новому Калининграду», что в издательский дом «Медиасфера» войдут муниципальные газеты Калининградской области. «Логика всей этой идеи заключается в том, что таким образом мы сможем [сохранить] эти самые газеты, из которых коммерчески далеко не все имеют шансы на выживание, но при этом несут на себе важную социальную миссию, потому что те новости, которые они публикуют, важны для населения, но не имеют коммерческой ценности», — пояснял он.

«Директор „Медиасферы“ Михаил Андриенко когда-то работал директором почившей ныне газеты „Тридевятый регион“, где главным редактором был оппозиционный Борис Образцов. Но сейчас это к делу отношения не имеет — последние лет 10 Андриенко возглавлял в должности директора гурьевскую районку „Наше время“, — рассказал „Новому Калининграду“ источник, знакомый с ситуацией. — Сейчас министерством по муниципальному развитию руководит Андрей Сергеев, который раньше был замом главы администрации Гурьевского округа Сергея Подольского. Министерство курирует „Медиасферу“. Вероятно, Сергеев со СМИ не очень знаком, привлекает тех, кого знает. В данном случае это директор гурьевской районки и некоторые другие люди, которые работали в Гурьевске».

Год неопределенности

«О том, что районные газеты планируется оптимизировать, мы узнали 13 января 2023 года на встрече с губернатором, — рассказали несколько главных редакторов на условиях анонимности. — Конечно, у нас были вопросы! Сейчас в области 20 районок, ситуация у каждой редакции совершенно разная — кто-то выпускает цветные газеты по 24, а то и больше страниц, зарабатывает на рекламе, у них собственные доходы, неплохие зарплаты у сотрудников. А кто-то влачит жалкое существование и натурально загнивает, сидит без зарплаты месяцами. Таким нужна помощь, конечно. Но у других-то всё неплохо. Разве можно всех под одну гребёнку?».





«Вот уже скоро год, как коллектив редакции живет в неопределенности, будет ли жить „Вестник“? В январе текущего года главным редакторам муниципальных газет сообщили о предстоящей реорганизации и посоветовали оптимизировать свои затраты — сократить технический персонал. У нас сокращать некого. В редакции трудятся 4 человека — главный редактор, дизайнер-верстальщик и два корреспондента. Выпускаем газету дважды в неделю — во вторник с обязательным приложением „Официальный вестник“, в котором публикуются документы администрации и окружного Совета депутатов, и в пятницу — по типу „еженедельника“», — сообщила главный редактор газеты «Вестник» (Советск) Валентина Данченко. Тираж ее издания — 700 экземпляров.

У газеты «Полесский вестник» тираж — 601 экземпляр. «Районные газеты всегда были ближе всех к жителям. И хоть тиражи постепенно падают (никуда не деться от цифровизации), люди все равно ждут газету, с удовольствием ее читают, высказывают мнения, — рассказала главный редактор газеты „Полесский вестник“ Юлия Краснопёрова( ее газете, как и многим другим — 76 лет). — Все эти 76 лет газета не просто рассказывала о событиях, происходящих на территории муниципалитета, но и стала хранителем его истории. Подшивки газет, с которыми любой желающий может познакомиться в архиве, являются летописью нашего округа. [..] В нашем небольшом муниципалитете бюджет на издание газеты, конечно, ограничен, поэтому цветные номера делаем лишь несколько раз в год, а так газета выходит черно-белой. Когда я пришла работать в редакцию, в округе было много долгов. И редакция жила с долгами. За пять лет финансовая ситуация улучшилась, и я надеюсь, что в будущем газета сможет выходить с цветной обложкой на постоянной основе. Главное, на самом деле, чтобы были хорошие кадры. А их, к сожалению, очень тяжело найти».

«Есть газеты, где на одной полосе случается по пять фото главы администрации или главы округа. Но это не является правилом для всех районок, скорее исключением, — уверяет один из собеседников портала. — В большинстве случаев газеты рассказывают на своих страницах о местных жителях — как и последние 70 лет. Раньше рассказывали о доярках, строителях, бригадирах. Сегодня — об учителях, продавцах, спортсменах, пенсионерах, талантливых детях и т. д. Получается, что местный бюджет оплачивает публикации про своих же жителей. Наверное, это и правильно, ведь это не жизнь звезд, которая хорошо продается. Также районки печатают нормативно-правовые акты. За счёт этого и живут. Обязательная публикация нормативки реально спасает газеты — ведь если публиковать правовые акты в интернете, нечистые на руку чиновники их могут потом подправить, удалить, поменять даты. А что написано пером — то не вырубишь топором! Тем более, печатные издания отправляют обязательные экземпляры в библиотеки, где их всегда может полистать любой желающий».





Ситуация в районках сегодня целиком и полностью зависит от пожеланий местных властей — учредителей издания (в каких-то муниципалитетах это Советы депутатов, где-то администрация округа), а также от того, как главный редактор выстроит отношения с учредителем. «Самая большая сложность, как и у всех печатных СМИ — услуги типографии, доставки и распространения. Всё это про деньги. Наш учредитель понимает, какую важную социальную функцию выполняет газета. Поэтому газета жила и живёт, — рассказал главный редактор газеты „Неманские вести“ Руслан Смолин. — „Неманские вести“ — одна из самых читаемых районок. Тираж 1,5 тысячи. Кто-то скажет: „Ой, всего полторы...“. Сколько в семье человек? Вот и умножайте на 3 или 4. Да и нередко газета путешествует от одного дома к другому. Выходит, что читателей не меньше 6 тысяч человек. А это получается треть населения района. И это живые люди, а не мифические „юзеры“ в сети».

Полторы тысячи экземпляров тираж и у газеты «За доблестный труд» из Гусева. «Наша газета выходит дважды в неделю. Восемь страниц в среду — официоз. В пятницу объем газеты 12-16 страниц. Пишем обо всем, стараемся придерживаться тематических полос. [...] Получаем письма от читателей, звонки по телефону, люди приходят в редакцию с проблемами, благодарностями... Можно было бы говорить о реформе районных газет, если бы знать, что это за реформа. Кроме, как на уровне слухов и крошечной информации в СМИ о создании АНО „Медиасфера“ и будущем закрытии/слиянии муниципальных изданий в одно и издание общей газеты, больше ничего. Равно как нет понимания, для чего это делается и с какой целью, — отметил главный редактор газеты Сергей Каюков. — Ну самое важное — что будет с коллективами профессионалов, которые выпускали районки. Если о трудоустройстве двух коллег известно, то с остальными... Кому помешали издания, которым уже по 76 лет? Как будет доводиться информация до жителей муниципалитета? Неизвестно».

Кулуарно, без обсуждений

Как указали пожелавшие остаться неназванными главные редактора, среди районок довольно много газет, у которых есть подписчики — люди платят деньги, чтобы им привезли газету в их посёлок: «Как будут распространяться газеты после оптимизации, как на местах работать с рекламодателями, что будет с брендами газет, многим из которых уже по 76 лет? На встрече с губернатором нам пообещали обсуждать с нами все вопросы реформирования. Но этого так и не произошло».

При этом на январской встрече от властей прозвучало предложение начать оптимизировать технический персонал. На эту информацию весьма болезненно отреагировали во многих редакциях. «Знаю редакции районных газет, где работало по одному человеку, но есть довольно большие коллективы — по 5-6 человек, в которых есть корректоры, верстальщики, бухгалтеры. Это всё местные жители, которые работают в этих изданиях десятки лет. В целом реформа может оставить без работы в небольших населенных пунктах области [в целом] от 70 до 100 человек. При этом бюджетные деньги все равно будут выделяться, просто пойдет их перераспределение из муниципальных редакций в областной центр, где будет базироваться холдинг», — отметил один из руководителей газет.

Весной 10 главных редакторов районных газет (половина из всех) написали письмо начальнику пресс-службы правительства области Дмитрию Лыскову, где выразили опасения по поводу того, что власти так и не приступили к обсуждению реформирования газет с коллективами и предложили создать рабочую группу. Однако ответа, по словам авторов, не последовало, работа по созданию нового юрлица шла кулуарно, о новостях сотрудники муниципальных СМИ узнавали из региональных изданий.

Одна газета с местными вкладками

В чем будет заключаться реформа, «Новому Калининграду» рассказал начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.





Дмитрий Лысков

По его словам, АНО «Медиасфера» будет издавать областную газету с местными вкладками для каждого муниципалитета. При этом вкладки будут содержать не только информацию локального значения, но и нормативно-правовые акты. Вопрос унификации публикации нормативных актов отдельных муниципалитетов в областной газете вне этих вкладок сейчас прорабатывается.

«Сохранят ли районные газеты свои бренды? Да, безусловно, сохранят, муниципальные вкладки оставят в, скажем так, текущих названиях, — рассказал Лысков. — Единственное, не скажу, что все, но многие муниципальные газеты на текущий момент нуждаются хотя бы в графическом ребрендинге, потому что и графическое исполнение, верстка оставляют желать лучшего. Это, безусловно, мы исправим».

Вопрос распространения издания в правительстве пока еще прорабатывают. Начальник пресс-службы считает, что областная газета должна распространяться бесплатно. «Но если мы не сможем выйти на хотя бы нулевой баланс с точки зрения её финансирования, если это будет слишком дорого, тогда мы будем думать над какой-то подписной кампанией и минимальной стоимостью выпуска в магазинах, на стойках газет», — пояснил он.

Что касается штатов районных газет, технический персонал, по словам начальника пресс-службы, «безусловно будет оптимизирован»: «Будет единая служба верстки, единая служба коррекции, единая служба бухгалтерии, кадров, учетов, юридического сопровождения, контрактной службы и так далее. С точки зрения корреспондентов, решать будет руководство создаваемого холдинга по каждому сотруднику отдельно. Естественно, талантливых, знающих, опытных корреспондентов мы без работы не оставим».

АНО «Медиасфера» будет существовать за счёт областного финансирования, которое будет получать в рамках госзадания, а также за счет софинансирования муниципалитетов на публикацию нормативно-правовых актов.

«Объем финансирования мы пока считаем, но мы исходим из того, что на текущий момент муниципальные СМИ очень сильно недофинансированы. В основном речь идет о материально-технической базе. Понятно, что нам нужно улучшать качество контента, улучшать работу фотокорреспондентов, чтобы был нормальный фотобанк, нормальная верстка. Ну и к качеству некоторых материалов тоже есть вопросы, — отметил Лысков. — Мы подсчитываем сейчас, о какой сумме по году идет. Мы все прекрасно понимаем, что сумма на старт подобного проекта будет больше, чем дальнейшее его ежегодное финансирование. Думаю, что по году несколько десятков миллионов рублей на старт точно понадобится. Но просто сам факт — там очень много работы по контрактации с типографией, бумага дорогая достаточно сейчас, много работ, связанных с хозяйственной частью, коллегам нужен офис, нужно оборудование, оргтехника, оно все стоит денег, достаточно больших».

При этом о сроках реформирования, по словам начальника пресс-службы, пока говорить сложно: «Мы со своей стороны не торопимся, наша задача не сделать это к какому-то сроку. Наша задача — сделать так, чтобы реформирование прошло максимально безболезненно для муниципальных изданий, чтобы они перетекли в большую управляющую компанию и все-таки по большей своей части думали о творческой составляющей процессов, в то время как руководство холдинга будет заниматься вопросом их снабжения, финансирования и развития. Я думаю, что это займет весь следующий год точно».

Реформа шагает по стране

«Моё личное мнение: региональным властям, подходя к вопросу реформирования газет, нужно вообще понимать, для чего или для кого они это делают. Для себя? Для журналистов? Для читателей? В нашей стране положительных примеров подобной реорганизации я не знаю, — заявил „Новому Калининграду“ глава регионального отделения Союза журналистов России Анатолий Стародворский. — Самое главное — это читатели. Целевая аудитория у печатных газет в основном состоит из тех людей, которые не владеют интернетом, смартфонами, и таких у нас ещё очень много. Иногда газета для них — единственный способ узнать новости. В первую очередь это касается жителей сельских населённых пунктов, которые готовы платить деньги за подписку на газеты. Причём их может быть немного, этих подписчиков, но одну газету они могут читать несколькими домами или целым посёлком! Будут ли они читать областную газету с какой-то местной вкладкой?».

Идея создать областной холдинг на базе районок не нова. И нельзя сказать, что намерения инициаторов не продиктованы стремлением ситуацию улучшить — в том числе это касается контента, который часто вызывает вопросы не только у тех, кто хотел бы читать публикации на злободневные темы (понятно, что в СМИ, которые существуют на деньги власти, никогда не будет критики этой самой власти). Проблема в практически полном отсутствии положительного опыта. Подобным реформированием в последние годы занимаются во многих регионах. Под оптимизацию попали СМИ Карелии, Кировской области, Курганской, Челябинской и т. д. И более-менее удачным сейчас называют разве что опыт Воронежской области.

Текст — Игнат Родионов, фото — Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград, использовано фото из архива газеты «Волна», скриншоты электронных версий газет