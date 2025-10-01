Облвласти предлагают Беларуси выбрать площадку под строительство санатория

Калининградская область может предложить белорусской стороне площадки для строительства санатория, заявил губернатор области Алексей Беспрозванных на встрече с вице-премьером Беларуси Юрием Шулейко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По словам главы региона, площадки для строительства покажут во время ближайшего визита белорусской стороны в Калининградскую область. «Знаю, что вы были заинтересованы в строительстве санатория», — сказал он.

Напомним, в 2023 году экс-губернатор Антон Алиханов предложил Белоруссии построить санаторий на берегу Балтийского моря. Алиханов посетил санаторий «Юность» под Минском и призвал власти и бизнес республики создать в Калининградской области аналогичный комплекс, который можно было бы оснастить белорусской медицинской техникой.

В 2024 году Беспрозванных предложил белорусской стороне вернуться к вопросу о строительстве в Калининградской области санаторно-курортного комплекса.

