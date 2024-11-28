В Госдуму внесен законопроект о борьбе с этническими анклавами в регионах

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В Госдуму внесли законопроект о предоставлении властям регионов РФ права вводить ограничения на постановку на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства на отдельных территориях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный в думской электронной базе. 

Ожидается, что такая мера позволит предотвратить появление этнических анклавов и повысить качество жизни местного населения. Авторами инициативы выступает группа депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем партии и лидером ее думской фракции Сергеем Мироновым. Изменения предлагаются в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», поскольку он не предусматривает возможность введения ограничений на постановку на миграционный учет на отдельных территориях по решению региональных органов власти.

«Это создает затруднения в управлении миграционными процессами в регионах, где социальная инфраструктура испытывает повышенную нагрузку в связи с интенсивным притоком иностранных граждан <...>, что порой приводит к ухудшению качества жизни местного населения», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщают «Ведомости», депутаты отмечают, что отсутствие указанных полномочий у регионов способствует формированию этнических анклавов, что «зачастую сопровождается ухудшением криминогенной обстановки».

Доказательством своих слов авторы законопроекта называют данные МВД России. В 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства совершили 40 150 преступлений, что составляет 2,04% от общего числа в стране. При этом в Москве произошло 7680 преступлений, а в Московской области — 5520. В 2023 г. наблюдался рост преступности среди мигрантов: за первые полгода зарегистрировано 22 000 преступлений, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Передача полномочий по регулированию миграционных процессов субъектам РФ позволит учитывать региональные особенности и более эффективно управлять миграционными потоками. Это поможет предотвратить чрезмерную концентрацию мигрантов в отдельных регионах», — полагают парламентарии.

Вступление законопроекта в силу предлагается с 1 января 2025 года, что «обеспечит достаточный временной промежуток» для подготовки регионов, говорится в пояснительной записке.

Ранее Президент России Владимир Путин утвердил штрафы для юридических лиц за подделку документов для организации незаконной миграции.

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