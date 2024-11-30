Эстония уточнила дату отключения стран Балтии от единой энергосистемы с РФ

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Оператор национальных электросетей Эстонии Elering сообщил, что страны Балтии отключатся от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы 8 февраля. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящее время в Эстонии, Латвии и Литве действует система IPS/UPS, в которой частота электрического тока контролируется централизованно в России. Синхронизация с системой континентальной Европы позволит странам Балтии осуществлять независимое, стабильное и надежное управление частотой и повышать энергетическую безопасность региона. 8 февраля 2025 года в странах Балтии будет прервано электроснабжение с системой IPS/UPS, и начнется совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация электрических систем стран Балтии с системой континентальной Европы произойдет 9 февраля 2025 года», — отмечается в сообщении.

Как уточняет Elering, синхронизацию поддержит Евросоюз, направив на эти цели около €1,2 млрд, что составит около 75% от общей стоимости проекта.

Напомним, ранее губернатор Калининградской области заявил, что регион готов к энергетической изоляции и может самостоятельно обеспечить себя электроэнергией.

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