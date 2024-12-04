Мишустин: аваиакомпании получат 3,5 млрд, в том числе на субсидирование перелетов

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Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе на субсидирование льготных авиаперелетов. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам», — сказал премьер, подчеркнув, что господдержка поможет авиапредприятиям развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны.

«Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете», — подытожил Мишустин.

Напомним, ранее Росавиация сообщала, что перелёты по субсидированной программе продолжат действовать в 2025-2027 годах. Отмечается, что средства на эти цели предусмотрены федеральным бюджетом. Отбор перевозчиков Росавиация планирует завершить до конца 2024 года.

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