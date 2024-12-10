В Янтарном избрали нового главу администрации округа

В Янтарном избрали нового главу администрации округа
Ирина Гракова. Фото: правительство Калининградской области
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В Янтарном избрали нового главу администрации муниципалитета. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в окружном совете депутатов района.

«Конкурс состоялся, главой администрации назначена Гракова Ирина Николаевна. За неё проголосовали единогласно девять человек», — рассказали редакции в представительном органе. Ранее Ирина Гракова работала заместителем министра экономического развития Калининградской области.

В начале осени в Калининградской области прошли выборы губернатора и депутатов трёх окружных советов нового созыва. В Янтарном единороссы получили девять мест в окружном совете из одиннадцати. Председателем совета избрали Игоря Новикова.

В конце сентября стало известно, что у Артура Крупина закончился срок полномочий на посту главы администрации округа. Исполняющим обязанности тогда назначили его заместителя Андрея Костина. В конце октября депутаты отменили своё первое решение назначить конкурс на замещение должности главы администрации. Как пояснялось в постановлении, это сделали «в целях обеспечения законности в деятельности комиссии».

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