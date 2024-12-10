Крупин — о конкурсе на сити-менеджера Янтарного: у меня другие планы

Артур Крупин не стал участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Янтарного городского округа, потому что у него «другие планы». Об этом бывший сити-менеджер муниципалитета рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 10 декабря.

Новым главой администрации назначили бывшего замминистра экономического развития Калининградской области Ирину Гракову. Конкурс на замещение должности был организован повторно, так как первый в октябре отменили «в целях обеспечения законности в деятельности комиссии». Бывший сити-менеджер Янтарного в нём не участвовал.

«У меня в сентябре истёк контракт [с окружным советом депутатов прошлого созыва]. Я не стал выдвигать свою кандидатуру, так как у меня другие планы. <...> Пока что их раскрыть не могу, к сожалению», — рассказал Крупин.