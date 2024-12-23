Источник: правительственная «Медиасфера» будет развивать видеоконтент

Правительственное АНО «Медиасфера» намерено заняться развитием видеоконтента — публиковать подкасты, интервью, видеосюжеты и т.п. На позицию руководителя соответствующего отдела назначен Алексей Кислица, ранее работавший генеральным продюсером и ведущим программ «НТРК „Каскад“». Об этом «Новому Калининграду» сообщили три источника, знакомые с ситуацией.



«В „Медиасфере“ произошли кадровые перестановки. Сократили часть должностей. Свой пост покинула главный редактор сайта Татьяна Новожилова. Сотрудникам поставлена задача в течение года стать лидерами медиарынка», — сообщил один из источников.

Алексей Кислица подтвердил, что перешел работать в «Медиасферу», от более подробных комментариев отказался.

Как ранее сообщало правительство области, автономная некоммерческая организация «Издательский дом „Медиасфера“» будет заниматься информированием населения. В частности, в АНО должны были войти районные газеты, которые в настоящее время подчиняются муниципальным властям. В бюджете области на 2024 год на обеспечение непрерывной деятельности организации по реализации мероприятий в сфере массовых коммуникаций было предусмотрено 70 млн рублей. Штат автономной некоммерческой организации «Медиасфера» на начало апреля составлял 43 человека.

Отметим, как ранее говорил экс-начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков, правительственная структура будет издавать областную газету с вкладышами в каждую районку. Однако концепция изменилась. В 2024 году издательский дом правительства начал выпускать газету «Большая районка» тиражом 13500 экземпляров, которая распространялась в муниципалитетах бесплатно. Главным редактором газеты являлась бывший главред районной газеты Пионерского Елена Бурова. Кроме того, у издательского дома есть паблик в социальных сетях «Калининградское время — Большая районка» с 444 подписчиками и сайт «Калининградское время».

В настоящее время районные газеты продолжают существовать, получая финансирование из местных бюджетов и поддержку из областного. Однако в проекте бюджета области на 2025 год областное софинансирование на будущий год было снижено, по сравнению с прошлым годом, в два раза — до 4,7 млн рублей. Ряд газет сообщили о возникших из-за этого трудностях и возможном сокращении штата редакций. Как сообщил «Новому Калининграду» один из источников, на грани закрытия оказалась гусевская газета «За доблестный труд», издающаяся с ноября 1947 года.