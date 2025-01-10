Песков назвал высказывание Науседы «территориальными притязаниями Литвы к РФ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде показывают, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России. Как сообщает ТАСС, об этом Песков заявил журналистам в пятницу, 10 января.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания, — цитирует агентство слова пресс-секретаря российского лидера. — Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».