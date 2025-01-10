Песков назвал высказывание Науседы «территориальными притязаниями Литвы к РФ»

Песков назвал высказывание Науседы «территориальными притязаниями Литвы к РФ»
Дмитрий Песков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Беспрозванных посоветовал Науседе «заниматься своими делами и не лезть в наши»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде показывают, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России. Как сообщает ТАСС, об этом Песков заявил журналистам в пятницу, 10 января.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания, — цитирует агентство слова пресс-секретаря российского лидера. — Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».

Напомним, что ранее Науседа обозначил Калининградскую область как часть «Малой Литвы», а также назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса неприемлемой попыткой переписать историю.

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