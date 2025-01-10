Беспрозванных посоветовал Науседе «заниматься своими делами и не лезть в наши»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил президента Литвы Гитанаса Науседу не отвлекать калининградцев «от созидания будущего». Такой ответ на реплику литовского лидера о Калининграде как части Малой Литвы в пятницу, 10 января, распространила пресс-служба главы региона.

«В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы, родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде, — заявил Беспрозванных. — В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался, или забыл уроки истории, или его дезинформировали. Кто их там знает. С Донелайтисом всё в порядке, как и с Кантом, Шиллером и Вагнером. Российский народ историю ценит и сохраняет, пока вы воюете с памятниками советским воинам, давшим вам то, что вы сейчас имеете».

Далее Беспрозванных заявил, что Литва должна «заниматься своими делами и не лезть в наши».

«Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» — добавил глава региона.