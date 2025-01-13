Президент Литвы: музей Донелайтиса не имеет «ничего общего с русской культурой»

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что музей Донелайтиса в Калининградской области не имеет «ничего общего с русской культурой». Об этом сообщает телеграмм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Спросите себя, печатались ли там русские книги, и поэтому в отношении переименования Толминкемиса, музея Донелайтиса — можно назвать его Литературным музеем, можно — музеем Атеизма, но это не изменит сути — он был, есть и останется музеем Донелайтиса. Ни Пушкин, ни Лермонтов там не творили, и это место не имеет никакого отношения к русской культуре», — подчеркнул Науседа.

Напомним, что ранее Науседа обозначил Калининградскую область как часть «Малой Литвы», а также назвал решение российских властей переименовать музей Кристионаса Донелайтиса неприемлемой попыткой переписать историю. В ответ в МИД РФ Науседе напомнили о «подарках» Советского Союза — Вильнюсе и Клайпеде, предложив их «обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту». В Кремле в заявлении литовского лидера усмотрели территориальные притязания Вильнюса к России, подчеркнув, что «это оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства». В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванный посоветовал литовскому президенту «заниматься своими делами и не лезть в наши», подчеркнув, что «Россия здесь навсегда».

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