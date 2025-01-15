СМИ: Зюганова переизберут на пост лидера КПРФ на съезде партии в июле

СМИ: Зюганова переизберут на пост лидера КПРФ на съезде партии в июле
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Действующего председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова планируют переизбрать на пост лидера партии на съезде в июле. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в политическом объединении.

Издание пишет, что сейчас коммунисты готовятся к отчётно-выборному съезду, которое, предположительно, пройдёт 12-14 июля. Подготовительный пленум комитета пройдёт в апреле, сообщил «Ведомостям» первый запред ЦК Юрий Афонин.

Источники утверждают, что в июле должны переизбрать Зюганова на посту председателя партии. Другой запред ЦК КПРФ Владимир Кашин отметил, что в регионах называют разные фамилии на этот пост, но имя действующего председателя компартии звучит чаще. Перед парламентскими выборами 2026 года вряд ли стоит ждать изменений в руководстве политического объединения, рассказали собеседники издания.

Геннадий Зюганов занимает пост председателя Центрального комитета КПРФ с 1993 года. Тогда же он стал депутатом Государственной думы. Он является одним из трёх парламентариев, которые получали мандат в Госдуме все восемь созывов.

«Электоральный рейтинг КПРФ равен 9,7%. По этому показателю коммунистов, напротив, обгоняет ЛДПР: в случае выборов сейчас за нее бы проголосовало 10,7% опрошенных. После КПРФ следуют „Новые люди“ (6,5%), далее — „Справедливая Россия“ (4,2%). Лидер в электоральном рейтинге — „Единая Россия“ (35,2%)», — подчёркивают «Ведомости».

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