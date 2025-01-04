Исключения, посты и переход к спойлерам: что происходит в местном отделении КПРФ

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В региональном отделении КПРФ последний год складываются непростые отношения между членами партии и руководством обкома. Во время прошедшей губернаторской кампании-2024 депутаты Горсовета Калининграда от компартии не поставили подписи за выдвижение первого секретаря Максима Буланова на пост главы региона. Некоторые из бывших членов КПРФ в своих соцсетях рассказывают далеко не позитивные истории, связанные с пребыванием в партии. «Новый Калининград» выяснял, в чём суть претензий коммунистов к обкому и что само руководство думает о тех, кто сам перешёл к конкурентам либо был исключен.

На прошлой неделе стало известно, что из рядов КПРФ исключили Сергея Севостьянова — молодого коммуниста с солидным стажем в партии. Во время последних выборов в облдуму (ныне — Заксобрание) Севостьянов прошёл в региональный парламент по спискам КПРФ. Однако оставил этот пост и занял место депутата Горсовета Калининграда от компартии. Годом ранее из партии был исключен депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Латушкин. А в конце октября 2024 года о своём выходе из КПРФ заявил глава фракции коммунистов в Горсовете Калининграда Алексей Колобов.

Одним из наиболее громких конфликтов стало отчисление из рядов коммунистов депутата Законодательного собрания Дмитрия Латушкина. Парламентарий не раз затрагивал эту тему на своей странице «ВКонтакте», где он выложил справки двух персональных дел: первая — о «непартийном поведении» депутата, вторая — об исключении его из КПРФ.

Латушкин также публиковал историю судебной тяжбы между ним и партией. Парламентарий требовал признать решения руководства КПРФ незаконными. Однако Центральный районный суд Калининграда оставила его требования без удовлетворения.

История конфликтных взаимоотношений Латушкина и руководства регионального отделения КПРФ началась в 2021 году после выборов. Депутат рассказывает, что ему тогда предложили занять пост первого секретаря Центрально-Октябрьского местного отделения партии в Калининграде. Латушкин утверждает, что стремления занимать руководящую должность у него не было, а согласился он, «потому что попросили». Спустя время его попросили уволить другого коммуниста, ранее возглавлявшего то же отделение в статусе исполняющего обязанности.

«Слепо следовать» указаниям руководства регионального отделения КПРФ Латушкин, по его словам, не стал, сославшись на богатый стаж коллеги-однопартийца и уважение к нему в рядах коммунистов. «Я говорю: ребята, так не получится, потому что мы развалим там вообще всё местное отделение, если мы начнем вот таким образом действовать, — рассказал депутат. — Поэтому говорю — у меня одно предложение. Вы должны предоставить информацию, которая коллегу компрометирует: стандартную информацию, обоснованную. И мы тогда уже посмотрим, что с этим делать. Я не собираюсь на себя брать ответственность и просто человека убирать, убивать его политическую карьеру».

Как утверждает Латушкин, распоряжение уволить сотрудника Центрально-Октябрьского отделения дал Денис Гейчик — секретарь регионального отделения КПРФ по протестным действиям и рабочему движению. Однако, уверен депутат, это решение исходило свыше — от председателя РО КПРФ Максима Буланова. Помимо них в истории также фигурирует и Владислав Рябцев, секретарь по организационно-партийной и кадровой работе региональных коммунистов. Дмитрий Латушкин считает, что им не понравилось его решение. Именно этот момент он называет отправной точкой в их истории конфликтных взаимоотношений, после которой конфликт начал набирать обороты.

На одном из заседаний Бюро компартии Латушкин попросил доводить до него как руководителя местного отделения все решения областного комитета КПРФ. Денис Гейчик, по словам депутата, ответил ему: «Никто вам ничего не обязан. Если надо, когда будут заседания бюро обкома, приходите и будете слушать, что вам нужно».

«Это было в такой хамской манере. Я считаю, что так между собой — я даже не говорю про членов партии — нормальные люди общаться не должны. <...> Хамить вот так вот откровенно, в открытую просто, в лицо — такого быть не должно. Я думаю, что любой нормальный человек согласится», — рассказал Латушкин и добавил, что не имел понятия, как дальше работать в такой атмосфере.

После этого заседания Бюро Латушкину срочно потребовалось из-за проблем со здоровьем улететь в Москву. Руководство КПРФ, как выразился собеседник, начало его «добивать» за неправильное, по их мнению, исполнение обязанностей. Одним из доводов в пользу «отчисления» Латушкина было то, что он не выполнял наложенные на него обязанности на посту первого секретаря районного отделения КПРФ в Калининграде. Этот момент подробно описан во второй справке.

«Когда лечение моё закончилось, я сразу прилетел в Калининград и на следующий день вышел на работу в Заксобрании. Мне нельзя было делать лишних телодвижений ещё по меньшей мере неделю, а я на все плевал и посчитал, что работу мою никто, кроме меня, не выполнит. Коллеги по Заксобранию видели меня. Я так не считаю, что меня вот так вот запросто можно упрекнуть в уклонении [от обязанностей]», — считает Латушкин.





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

У КПРФ также вызывали вопросы принципы формирования команды депутата в Центрально-Октябрьском отделении. Во второй справке говорится, что Латушкина окружили сослуживцы и люди «либеральных взглядов», а сам депутат «стал работать с коммунистами, оппозиционно настроенными к Областному комитету». Руководство регионального отделения КПРФ направило в отделение секретаря по организационно-партийной и кадровой работе Владислава Рябцева. И, как утверждается в документе, Латушкин «устроил истерику, кинул документы в лицо секретаря Обкома», после чего пленум КПРФ прекратился. Инцидент обернулся для Латушкина отстранением от должности первого секретаря комитета местного отделения и выведением из состава комитета партии.

«Наверное, руководству не понравилось, что я стал набирать популярность среди членов местного отделения», — считает Латушкин.

Апогеем конфликта стала история с внезапным вторжением Латушкина и однопартийцев на застолье, которое было организовано в апреле 2024 года в помещениях обкома на ул. Кирова. Латушкин рассказал «Новому Калининграду», что члены Центрально-Октябрьского отделения партии решили провести своё собрание и, воспользовавшись предложением руководства компартии, сделать это в офисе регионального отделения. Как утверждает депутат, в других местах они собрание проводить не могли, поскольку принятые на них решения могли считаться нелегитимными.

«Мы собрались, приехали к зданию на Кирова. Оттуда вышел Гейчик и, закрывая дверь, сказал секретарю первичной организации, что его срочно вызвали на работу, а потом прислал СМС с извинениями. Я подумал: раз люди уже собрались, то заседание проводить надо. Поехал домой, вернулся с ключами от помещения на Кирова, открыл дверь, а там банкет. Один из коллег праздновал юбилей. Я ему позже сказал, что если бы знал об этом, то не стал бы проводить собрание своего отделения», — утверждает парламентарий.

Кто-то из пришедших с Латушкиным достал камеры и начал снимать происходящее, кто-то из празднующих грозился вызвать полицию. Депутат говорит, что считает случившееся «досадным недоразумением», а разгоревшийся конфликт в тот день — «высосанным из пальца»: «Я съёмку не вёл. Конечно, потом это всё стали друг другу рассылать со словами „Смотрите, бухают посреди рабочего дня“. А для чего вызывать полицию-то? Мы ведь тоже члены партии и имеем право заходить в офис».

Обком КПРФ в справке об исключении Латушкина из рядов компартии представил свою точку зрения. В справке утверждается, что депутат заранее знал о проведении фуршета в офисе КПРФ. И вместе с другими членами «первички» устроил специальную провокацию с целью компрометации, чтобы в дальнейшем иметь «защиту от обкома». В справке также говорится, что Латушкин руководствовался меркантильными намерениями. Более того, открыл дверь регионального отделения КПРФ ключом, который должен был сдать после снятия с него обязанностей первого секретаря калининградского Центрально-Октябрьского отделения КПРФ. Сам парламентарий заявил, что «никто и не потребовал ключ», а он сам «просто забыл его вернуть».

В итоге на одном из следующих заседаний Дмитрия Латушкина и ещё нескольких членов вместе с ним исключили из партии, а также рекомендовали ему сложить полномочия депутата Заксобрания.

В конце октября о своём выходе из КПРФ заявил депутат Горсовета Калининграда Алексей Колобов. Политик перешёл к «Коммунистам России», которых в настоящее время возглавляет еще один исключенный из КПРФ бывший региональный депутат Владимир Султанов. После исключения из КПРФ, которое случилось десять лет назад, Султанов одно время представлял в области КПСС (По данным «Коммерсанта», лидером КПСС являлся бывший лидер Демократической партии России, политтехнолог Андрей Богданов, который в 2008–2011 годах входил в партию «Правое дело»). Не так давно он возглавил «Коммунистов России».





На переднем плане — Алексей Колобов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Своё решение Колобов мотивировал тем, что не согласился с действиями руководства регионального отделения компартии, которое подавляло инициативы активных членов, не соблюдало положения устава, однако требовала это от других. В обкоме КПРФ Колобова назвали «опальным политиком» и «нерадивым депутатом», который «переметнулся в когорту спойлеров».

В разговоре с «Новым Калининградом» депутат рассказал, что не имел никакого конфликта с руководителями партии, а поводом для выхода из объединения стала «не очень здоровая ситуация внутри коллектива». Под ней Колобов подразумевает прессинг в отношении однопартийцев.

«Много персональных дел заводили, даже исключали из партии, кто-то сам уходил. То есть нездоровая обстановка. При этом большая общественная деятельность в массах или среди граждан не очень-то наблюдалась. Были даже такие моменты, что назначают, например, у памятника Пушкина сбор коммунистов и их сторонников. Приходят люди, а никого нет, ничего не происходит. Это почему? А пришло руководство просто раньше, сфотографировалось и ушло. Получается, это не ради вовлечения граждан в политику, а ради фотографий, ради того, чтобы попиариться», — считает Алексей Колобов.

По его мнению, такие манёвры региональной КПРФ нужны не для продвижения программы или поиска новых сторонников, а для поднятия собственного авторитета перед Центральным комитетом. Политик не исключил, что некоторые члены руководства могут преследовать в этих мероприятиях личные цели.

По словам Колобова, он рассказывал о нарушениях устава приезжающим представителям Центрального комитета партии, в том числе отмечал, что в Ленинградском районе Калининграда не проводятся «бюро райкома и пленумы», которые должны быть по разу в один и четыре месяца соответственно. Проведение пленума инициирует бюро, а его организуют по решению первого секретаря райкома. Депутат утверждает также, что интересовался у руководства регионального отделения партии, почему в первичной организации людей заявлено больше реального или почему на отчётно-выборной конференции «недобор людей по норме представительства», куда не позвали председателя контрольно-ревизионной комиссии Ленинградского райкома Калининграда.

«Всё, что я мог бы или хотел бы сделать, — оно не получалось, потому что не соблюдаются требования устава. И поэтому я просто решил выйти из партии, потому что я в нее входил, предполагая, что там есть определенные правила участия и работы в этой структуре. Оказалось, что всё не так, — рассказал Алексей Колобов. — Когда в рамках устава ты ведёшь деятельность, проводишь собрания, выдвижения кандидатов, а противоположная сторона занимается тем, что подделывает документы, где присутствуют мертвые души...». Он также отметил, что не готов давать характеристики каждому представителю руководства обкома, так как «сор из избы не выносят».

Что касается вступления в партию «Коммунисты России», то, как говорит депутат, она близка его идейным взглядам. При этом он не стал комментировать заявления бывших однопартийцев про «опального политика» и «нерадивого депутата»: «Я пока этот вопрос оставлю немного в стороне, потому что время для реагирования у меня есть. Я подумаю, как лучше сделать: или опровержение, или свою какую-то статью выпустить, чтобы была альтернатива. У меня имеется определенный план действий по этому вопросу, который я пока что оставлю в секрете».

После того как Колобов на заседании Совета депутатов Калининграда рассказал о смене партийной принадлежности и добровольно сложил полномочия руководителя фракции КПРФ, руководителем политического блока стал Сергей Севостьянов, который, по словам Колобова, «пользуется определённым авторитетом и уважением» в кругах коммунистов. Но и Сергей Севостьянов был исключен из партии — это произошло 20 декабря.





Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Севостьянов считает, что причиной конфликта между ним и руководством обкома КПРФ стали разногласия по поводу внутренней молодёжной структуры компартии (ЛКСМ, комсомол) и отсутствие подписей за выдвижение Буланова на пост губернатора. Депутат рассказал, что в 2023 году обком комсомола избирали дважды: «демократично и недемократично». В марте по согласованию с Булановым и членом ЦК ЛКСМ первым секретарём структуры избрали человека, «который смог привести за собой молодежь». В августе состоялось новое собрание «из нечленов организации», на котором избрали нового председателя молодёжной организации.

«Буланов позвонил в ЦК ЛКСМ и сказал, что якобы тут всё разваливается, надо новую [структуру] создавать. Поэтому вот это всё и произошло. Хотя организация работала, мероприятия проводила. Первый наш секретарь обкома ЛКСМ, который легитимный — его не утвердили в ЦК комсомола, — рассказал Севостьянов. — Они вот параллельную создали, никто там не задерживается. Структуры там нет. Они бесструктурную, судя по всему, организацию делают, управляемую. Нет демократии — нет геморроя. Когда есть демократия, там надо выборы внутри организации проводить и всю ситуацию на контроле держать. А тут проще бесструктурную создать по сути, чтобы самоизбирались потом».

Политик пояснил, что из-за этой ситуации он в июле не поставил подпись за Максима Буланова, когда тот проходил муниципальный фильтр на выборах губернатора региона. Впоследствии ему припомнили это решение. Отказ поддержать выдвижение руководителя регионального отделения КПРФ в губернаторы стал, по словам Севостьянова, второй причиной для отчисления из компартии.

Первый секретарь калининградского отделения КПРФ и депутат Законодательного собрания области Максим Буланов обозначил свою точку зрения. По его словам, бывшие коммунисты выводят на передний план свои эмоции и обиды, а решения партии принимаются «всегда в интересах большинства».

По его словам, Латушкина исключали коммунисты Центрально-Октябрьского района, где Буланов «никогда не состоял на учёте». После этого бывший партиец прошёл все партийные и судебные инстанции, однако желаемого результата не добился. «Возможно, я где-то ошибаюсь, но у нас есть внутрипартийная демократия. Я не решаю вопросы членства и уж тем более не выдавал распоряжение кого-либо увольнять или исключать. Конечно, жалко терять товарищей, но когда эти товарищи переходят черту, начинают на собраниях там что-то кричать, бузить с матом, мы стараемся от таких людей избавляться. Это всё идет на руку нашим политическим конкурентам», — рассказал Буланов, отметив, что Латушкин мог не приноровиться к партийной дисциплине.

Первый секретарь также заявил, что никогда не имел претензий к Колобову как к человеку, а его вступление в «Коммунисты России» назвал личным делом. Однако, по мнению Буланова, если член партии недоволен действиями руководства, то это необходимо обсуждать «на внутрипартийных мероприятиях, а не в средствах массовой информации»: «Действительно, Алексей Владимирович на некоторых собраниях выступал с критическими замечаниями. И мы рот, опять же, никому не затыкали. Он выступал, но поддержки большинства коммунистов Ленинградского района (райкома партии — прим. „Нового Калининграда“) для своих каких-то критических замечаний, стиля работы он не нашёл. А у нас все-таки меньшинство должно подчиняться большинству. Это в любой политической партии так».

По словам главы обкома, в словах Колобова наблюдается непоследовательность: так, например, депутата выдвинули на довыборы в Заксобрание по округу Андрея Шумилина, умершего в 2022 году.

«Когда он говорит, что какие-то репрессии, гонения на него и других... А как связывается одно с другим? — рассказал Буланов. — В Горсовет мы его выставили — пожалуйста, в Законодательное собрание — давай, работай. Мы доверяли ему самые ответственные участки работы, на переднем крае — как мы говорим. И его обвинение, что что-то там не так с руководством... Получается, с руководством не согласен, но на выборы иду».

Что касается исключения из КПРФ Сергея Севостьянова, глава обкома не стал скрывать, что одной из причин стало отсутствие подписи депутата во время прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора. Однако, как говорит Буланова, «это была лишь видимая часть», и после этого Севостьянов «начал давать комментарии непартийным средствам массовой информации». Буланов посчитал это «плитой, навесами над кандидатами в губернаторы», что нанесло ущерб его кампании и партии в целом. Более того, утверждает Буланов, Севостьянова собирались исключить из партии ещё при Игоре Ревине (бывший первый секретарь обкома КПРФ, вышедший из партии в 2021 году — прим. «Нового Калининграда»).





Максим Буланов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

«Любая нападка [на кандидата] играет на партию власти. Конечно, можно терпеть, можно мириться. На заседании бюро мы посчитали такое поведение недопустимым и приняли решение об исключении его из партии. Должен сказать, что конфликт Сергея Севостьянова тянется, наверное, на протяжении лет 10. <...> Ещё Игорь Ревин, мой предшественник, пытался его исключить. Чудом там получалось, что дважды его жалели. Видимо, простили его: вроде молодой парень, перспективный и так далее», — высказал свою позицию Буланов.

Глава обкома КПРФ также отметил, что периодически заглядывал в социальные сети Севостьянова, и там депутат горсовета Калининграда «отзывался и о региональном отделении чуть ли не матом, и о федеральном руководстве, что уже более серьёзная вещь».

По мнению Буланова, молодёжная структура компартии — региональный ЛКСМ — должна находиться под руководством КПРФ. Руководство не устраивали методы работы Севостьянова: «Лично я был не удовлетворён работой Сергея Сергеевича, когда он занимался Комсомолом. <...> Поэтому было принято решение, и его поддержало федеральное руководство. Мы сейчас подобрали молодых, перспективных ребят, студентов, которые занимаются этим. Никакой альтернативной организации нет — она одна и та же, просто руководят ею сейчас другие люди. На мой взгляд, молодёжью должна заниматься молодёжь», — резюмировал первый секретарь обкома КПРФ.

Буланов подытожил, что знал обо всех жалобах от экс-членов в свой адрес и коллег. Она также отметил, что при всех попытках обжаловать решения компартии «компетентные органы вставали на сторону руководства» обкома.

После губернаторских выборов-2024 социолог Михаил Кришталь в интервью «Новому Калининграду» заявил, что конфликт между руководством регионального отделения КПРФ и его членами не способствует поддержке избирателей. Эксперт напомнил, что скандалы внутри партии в Калининграде происходили несколько раз: «в 2012 году Юрий Галанин обвинил Игоря Ревина в отсутствии поддержки на выборах главы города, в 2013 году раскол в партии по вопросу капремонта, в 2019 году произошло фактическое изгнание главы отделения Ревина и т.д. И на этих выборах местные коммунисты остались верны себе». Это, по его мнению, привело к постепенному ослаблению политической оппозиции в Калининградской области.

Текст: Денис Шелеметьев, фото из архива «Нового Калининграда»