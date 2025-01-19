СМИ: новые власти Сирии запретили ввоз товаров из России, Израиля и Ирана

Все новости по теме: Политика

Новые власти Сирийской Арабской Республики запретили импорт товаров из России, Израиля и Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкий портал Türkiye Today.

В сообщении издания отмечается, что министерство финансов Сирии распространило документ о запрете на ввоз товаров из России и других стран. Он запрещает импорт как морским, так и сухопутным путём. Документ начал распространяться 17 января.

В декабре президент Сирии Башар Асад покинул страну. Это было связано с наступлением антиправительственных сил на столицу государства — Дамаск. Боевики, получившие контроль над государственным телевидением, заявили, что режим Асада пал. Российский МИД заявил об отсутствии угроз для военных РФ, находящихся в республике. Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил о достижении целей России в Сирии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter