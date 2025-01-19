СМИ: новые власти Сирии запретили ввоз товаров из России, Израиля и Ирана

Новые власти Сирийской Арабской Республики запретили импорт товаров из России, Израиля и Ирана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкий портал Türkiye Today.

В сообщении издания отмечается, что министерство финансов Сирии распространило документ о запрете на ввоз товаров из России и других стран. Он запрещает импорт как морским, так и сухопутным путём. Документ начал распространяться 17 января.

В декабре президент Сирии Башар Асад покинул страну. Это было связано с наступлением антиправительственных сил на столицу государства — Дамаск. Боевики, получившие контроль над государственным телевидением, заявили, что режим Асада пал. Российский МИД заявил об отсутствии угроз для военных РФ, находящихся в республике. Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил о достижении целей России в Сирии.