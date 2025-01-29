Севостьянов: в совет по молодёжной политике Калининграда не вошли молодые депутаты

Севостьянов: в совет по молодёжной политике Калининграда не вошли молодые депутаты
Скриншот трансляции заседания горсовета
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В состав Координационного совета по молодежной политике на территории городского округа «Город Калининград» не вошёл ни один молодой депутат. Изменения в список представителей от горсовета внесли на заседании в среду, 29 января.

Список в связи с увольнением экс-заместителя главы Калининграда Анастасии Черепановой пополнила управделами городского Совета депутатов Калининграда Виктория Анохина. Также депутатский корпус в совете по молодежной политике представляют председатель горсовета Олег Аминов и его заместитель Олег Быков.

«Голосовали мы там не единогласно далеко, — прокомментировал „Новому Калининграду“ депутат Сергей Севостьянов. — Четыре депутата проголосовали против, один воздержался. Это все коммунисты разных фракций. Почему? Потому что в этот координационный совет не вошёл ни один молодой депутат. Я уже говорил, не хотят коммунистов там видеть, включили бы Сагайдака, Шкиля. То есть этот совет заведомо номинальный характер будет носить, просто мыльный пузырь очередной».

Координационный совет по молодежной политике на территории городского округа «Город Калининград» был создан в июне 2023 года взамен молодежной общественной Палаты городского Совета депутатов Калининграда.

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