«Коммунисты России» создали фракцию в горсовете Калининграда

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«Коммунисты России» создали фракцию в горсовете Калининграда

В Совете депутатов Калининграда зарегистрирована новая фракция — «Коммунистической партии Коммунисты России». Соответствующее решение было принято на заседании горсовета в среду, 29 января.

Депутаты проголосовали единогласно. В новой фракции состоят Алексей Колобов и Елена Гладилина. Во фракции «Коммунистической партии Российской Федерации», как сообщил «Новому Калининграду» её руководитель Сергей Севостьянов, исключённый из рядов КПРФ, числятся также Александр Дудоров, Тамилла Чернышёва и Константин Лоренц.

Севостьянов прошёл в региональный парламент по спискам КПРФ. Однако оставил этот пост и занял место депутата Горсовета Калининграда от компартии. Годом ранее из партии был исключён депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Латушкин. А в конце октября 2024 года о своём выходе из КПРФ заявил бывший глава фракции КПРФ в Горсовете Калининграда Алексей Колобов.

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