Экс-заместитель главы Калининграда Анастасия Черепанова покинула горсовет

Экс-заместитель главы Калининграда Олега Аминова, занимавшая также пост главы аппарата городского совета депутатов, Анастасия Черепанова больше не работает в горсовете. Соответствующая информация была озвучена в среду, 22 января, на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике представительного органа власти.

В ходе заседания обсуждались изменения в состав комиссии по соблюдению депутатами горсовета установленных законодательством запретов и ограничений, урегулированию конфликта интересов. Анастасию Черепанову, как было отмечено, заменит в комиссии и.о. управделами городского Совета депутатов Калининграда Виктория Анохина. Её также предлагается включить в состав Координационного совета по молодежной политике и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих горсовета. Решения принимаются «в связи с увольнением сотрудника».

В пресс-службе горсовета не стали комментировать кадровые изменения, сославшись на невозможность без согласия бывшей сотрудницы распространять третьим лицам информацию, затрагивающую её персональные данные.

Анастасия Черепанова ранее работала в областном правительства. Она получила специально созданную под неё должность заместителя главы Калининграда в ноябре 2023 года. К тому времени у Олега Аминова, как у главы горсовета, уже было два заместителя. «Мы приняли её на работу, потому что нужно реанимировать, вернее, оптимизировать работу аппарата городского совета», — пояснял Олег Аминов. Как утверждали источники «Нового Калининграда», в областном правительстве у Анастасии Черепановой возник конфликт интересов с её супругом.

Однако уже в июне 2024 года новую должность сократили. Олег Аминов объяснял это изменениями в законодательстве и сокращением численности руководящего аппарата. Он также отметил, что не имеет личного конфликта с бывшим замом и претензий к её работе. Сама Анастасия Черепанова говорила, что остаётся в горсовете, а своё назначение на пост главы аппарата называла «усилением исполнительных функций».

Согласно опубликованным на сайте областного правительства данным, Анастасия Черепанова в 2014 году была помощником зампреда правительства Калининградской области. В 2016 году она перешла на должность замначальника административного управления правительства, а с 2019 года стала начальником Контрольно-административного управления. В последний раз фамилия Черепановой фигурирует на сайте правительства области в данных о декларациях за 2021 год. Тогда сообщалось, что её доход составил 9,88 млн рублей, в собственности чиновницы есть квартира площадью 63,7 м² и автомобиль Lexus RX 270. При этом в 2020 году она заработала 1,99 млн рублей, у неё также был автомобиль Lexus RX 270 и квартира площадью 71,3 м².