В Госдуме уточнили, на какие надбавки могут претендовать пенсионеры в 2025-м

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В 2025 году российские пенсионеры смогут претендовать на несколько видов доплат. Они связаны с наличием нетрудоспособных родственников, работой по определенной с/х специальности, инвалидностью и другими обстоятельствами. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В 2025 году пожилым гражданам России предусмотрено несколько надбавок к пенсии по старости, которые начисляются автоматически, без необходимости подачи заявлений. После достижения 80 лет пенсионеры получают увеличение фиксированной части пенсии вдвое. Тот же механизм действует для инвалидов I группы вне зависимости от возраста. Если в семье есть человек, которому исполнилось 80 лет, но сумма его пенсии осталась прежней, нужно срочно разбираться с начислениями. Бывают случаи, когда Социальный фонд России просто не обновляет информацию и доплата не приходит вовремя», — отметил Гаврилов.

Депутат рассказал, что надбавка в размере 25% от фиксированной части страховой пенсии положена тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет на одной из 500 определенных кабмином РФ специальностей. На такую же доплату к пенсии вправе претендовать заслуженные врачи, учителя, деятели культуры, работающие в сельской местности, если они проработали в таких условиях не менее 10 лет и не устроены на работу после выхода на пенсию.

Кроме того, если пенсионер содержит на полном обеспечении нетрудоспособных родственников (несовершеннолетних детей и внуков, родителей пенсионного возраста, супругов-инвалидов), ему также положена доплата.

Отдельные надбавки предусмотрены для пенсионеров, которые трудились в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. «Если человек отработал на Севере не менее 15 лет (или 20 лет в приравненных районах), его фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 50% или 30% соответственно», — уточнил Гаврилов.

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