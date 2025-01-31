В «Храброво» рассказали о препятствиях на пути запуска каботажных авиаперевозок

Иностранные авиакомпании могут использовать калининградский аэропорт «Храброво» для каботажных перевозок, однако они пока сталкиваются с рядом препятствий. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«Есть авиакомпании, которые охотно бы полетели, — сообщил Корытный. — Даже сейчас, насколько я знаю, есть возможность обсуждения каботажа. То есть, какая-то иностранная авиакомпания может совершать внутренние рейсы, что раньше было невозможно по определению. Это так называемая „девятая свобода воздуха“. Она, в принципе, не запрещена».

Далее гендиректор «Храброво» отметил, что решать вопрос с каботажными перевозками конкретные авиакомпании могут через Минтранс РФ, при этом проблемы, по его словам, могут возникнуть у компаний, самолеты которых находятся в лизинге у недружественных стран.

«Авиакомпаниям интересен наш внутренний рынок, но в то же время они сталкиваются с тем, что самолёты находятся в лизинге у недружественных нам стран типа Ирландии и так далее, — добавил Корытный. — Страховые компании не страхуют этих перевозчиков, когда они пролетают на территории России. То есть с одной стороны, у нас преимущество нашей локации, а с другой стороны это тот недостаток, который не дает возможности даже из дружественных стран поставить нам рейс. Но мы над этим работаем».