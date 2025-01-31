В «Храброво» рассказали о препятствиях на пути запуска каботажных авиаперевозок

В «Храброво» рассказали о препятствиях на пути запуска каботажных авиаперевозок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: ЕС запретил летать в Калининград трём турецким авиакомпаниям
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Иностранные авиакомпании могут использовать калининградский аэропорт «Храброво» для каботажных перевозок, однако они пока сталкиваются с рядом препятствий. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«Есть авиакомпании, которые охотно бы полетели, — сообщил Корытный. — Даже сейчас, насколько я знаю, есть возможность обсуждения каботажа. То есть, какая-то иностранная авиакомпания может совершать внутренние рейсы, что раньше было невозможно по определению. Это так называемая „девятая свобода воздуха“. Она, в принципе, не запрещена».

Далее гендиректор «Храброво» отметил, что решать вопрос с каботажными перевозками конкретные авиакомпании могут через Минтранс РФ, при этом проблемы, по его словам, могут возникнуть у компаний, самолеты которых находятся в лизинге у недружественных стран.

«Авиакомпаниям интересен наш внутренний рынок, но в то же время они сталкиваются с тем, что самолёты находятся в лизинге у недружественных нам стран типа Ирландии и так далее, — добавил Корытный. — Страховые компании не страхуют этих перевозчиков, когда они пролетают на территории России. То есть с одной стороны, у нас преимущество нашей локации, а с другой стороны это тот недостаток, который не дает возможности даже из дружественных стран поставить нам рейс. Но мы над этим работаем».

Александр Корытный также назвал страны, чьи авиакомпании не опасаются санкций ЕС и спокойно работают с калининградским аэропортом.

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