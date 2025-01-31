ЕС запретил летать в Калининград трём турецким авиакомпаниям

ЕС запретил летать в Калининград трём турецким авиакомпаниям
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Три турецких авиаперевозчика, высказывавших намерения совершать рейсы на калининградском направлении, не смогли получить соответствующего разрешения от Евросоюза. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

«Я знаю, что у них с Евросоюзом возникли определенные трения по пролету через пространство евроконтроля, — пояснил Корытный, — поэтому им не дали возможности летать. Три авиакомпании номинировались на полёты в Калининград, всем троим было отказано, отказы прошли со стороны Евросоюза».

Корытный также предположил, что положительное заключение могла получить компания Turkish Airlines, однако у неё «на данный момент приоритетов полёта в Калининград не было».

«Кривить душой не буду, на 100% расклад я там не сделаю, почему конкретно [это произошло]. Знаю, что это были определённые трения с возможностью пролёта через страны Евросоюза», — добавил Корытный.

В ходе того же брифинга гендиректор аэропорта отметил, что санкций из-за полётов в Калининград пока не опасаются авиакомпании из Китая и ОАЭ.

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