ЕС запретил летать в Калининград трём турецким авиакомпаниям

Три турецких авиаперевозчика, высказывавших намерения совершать рейсы на калининградском направлении, не смогли получить соответствующего разрешения от Евросоюза. Об этом журналистам сообщил гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

«Я знаю, что у них с Евросоюзом возникли определенные трения по пролету через пространство евроконтроля, — пояснил Корытный, — поэтому им не дали возможности летать. Три авиакомпании номинировались на полёты в Калининград, всем троим было отказано, отказы прошли со стороны Евросоюза».

Корытный также предположил, что положительное заключение могла получить компания Turkish Airlines, однако у неё «на данный момент приоритетов полёта в Калининград не было».

«Кривить душой не буду, на 100% расклад я там не сделаю, почему конкретно [это произошло]. Знаю, что это были определённые трения с возможностью пролёта через страны Евросоюза», — добавил Корытный.

В ходе того же брифинга гендиректор аэропорта отметил, что санкций из-за полётов в Калининград пока не опасаются авиакомпании из Китая и ОАЭ.