77-летний калининградец потерял 5 млн, переведя деньги на «безопасный счёт»

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В Калининграде 77-летний пенсионер, пытаясь спасти свои накопления, перевёл мошенникам 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в пятницу, 7 февраля.

Мужчина обратился в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Полицейские установили, что пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что третьи лица неправомерно получили доступ к банковскому счёту калининградца, а чтобы спасти сбережения, мужчине необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». Аферисты назвали реквизиты, и пенсионер отправил средства, воспользовавшись мобильным приложением банка.

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Геннадий Бубёнов сообщил, что раскрытие хищений денежных средств с банковских счетов калининградцев составляет 16%.

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