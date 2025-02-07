77-летний калининградец потерял 5 млн, переведя деньги на «безопасный счёт»

В Калининграде 77-летний пенсионер, пытаясь спасти свои накопления, перевёл мошенникам 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в пятницу, 7 февраля.



Мужчина обратился в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Полицейские установили, что пенсионеру позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что третьи лица неправомерно получили доступ к банковскому счёту калининградца, а чтобы спасти сбережения, мужчине необходимо перевести деньги на «безопасный счёт». Аферисты назвали реквизиты, и пенсионер отправил средства, воспользовавшись мобильным приложением банка.

Следователь ОМВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.