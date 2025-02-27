Беспрозванных: Калининградская область не будет убирать ЛЭП с российско-литовской границы

Беспрозванных: Калининградская область не будет убирать ЛЭП с российско-литовской границы
Фото из ТГ-канала Алексея Беспрозванных
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Несмотря на выход Прибалтики из энергетического кольца БРЭЛЛ, власти Калининградской области не планируют убирать линии электропередачи с территории российско-литовской границы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Беспрозванных.

«Попросил фото неработающих линий электропередачи на границе с Литвой. С удивлением заметил, что всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперёд», — написал Беспрозванных.

Напомним, что 8 февраля этого года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. 25 февраля литовские власти заявили, что энергетики начали демонтаж линий электропередачи в направлении Калининградской области, между Круонисской ГАЭС и Советском. Провода между опорами на четырех линиях 330 кВ, использовавшиеся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля, сразу после отключения от БРЭЛЛ и синхронизации литовской энергосистемы с континентальной Европой.


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