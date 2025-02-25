Источник: первый вице-губернатор намерен покинуть правительство Беспрозванных

Первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев намерен покинуть свой пост и вернуться в аппарат заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщили два источника. В правительстве информацию не подтвердили.

«Сергей Елисеев планирует перейти из правительства на пост главного федерального инспектора», — отметил один из источников. В правительстве региона заявили, что Сергей Елисеев «выполняет свои обязанности как первый заместитель председателя правительства Калининградской области по сей день». «О назначении на другое место работы информацию не подтверждаем», — сообщили власти.

Отметим, что с 2017 года до июля 2021 года Сергей Елисеев уже занимал должность главного федерального инспектора в аппарате заместителя полпреда президента в СЗФО. В 2021 году он занял пост первого вице-премьера в правительстве Алиханова после отставки Алексея Родина. В 2022 году руководил правительством в Херсонской области, где находился в командировке, после вновь вернулся на пост первого зама, курирующего внутреннюю политику в области. Кавалер двух орденов Мужества (одним был награждён еще до приезда в Калининград, вторым — за работу в Херсоне)

Ранее Елисеев служил в органах ФСБ, потом работал в коммерческих структурах и органах власти.