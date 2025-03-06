Премьер-министр Польши считает необходимым начать гонку вооружений с Россией

Премьер-министр Польши считает необходимым начать гонку вооружений с Россией
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Европе необходимо вступить в гонку вооружений с Россией. Об этом перед саммитом Евросоюза в Брюсселе заявил Премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что инициативы по увеличению финансирования оборонной промышленности являются первым шагом на этом пути. «Европа должна принять этот вызов, гонку вооружений [с Россией], и должна ее выиграть», — рассказал Туск.

Более того, премьер Польши предложил рассмотреть возможность увеличения присутствия европейских войск и НАТО на границе с Россией и Беларусью. Эту идею он обсуждал с генсеком альянса Марком Рютте на встрече лидеров ряда европейских стран в Лондоне 2 марта.

«Мы сейчас много говорим о гарантиях безопасности Украины, однако необходимо самим быть в безопасности, чтобы на самом деле предоставлять кому бы то ни было гарантии безопасности. Первое, что мы должны сделать в Европе, — это защитить европейские границы, особенно с Россией и Белоруссией, Балтийское море, воздушное и кибернетическое пространство», — заключил Туск.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении заявил, что начнёт общение с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Макрон также рассказал об угрозе для континента и государства в том числе якобы со стороны России.

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